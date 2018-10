GF Vip 3, Francesco Monte racconta il suo incontro con Cecilia Rodriguez subito dopo la fine del GF Vip 2

Francesco Monte non riesce a voltare pagina e pare che il fantasma della sua ex Cecilia Rodriguez aleggi ancora all’interno della casa del Grande Fratello. Questa notte infatti, l’ex tronista, si è sfogato con Andrea Mainardi raccontado dei particolari inediti ma soprattutto interessanti sulla modella argentina.

Sappiamo benissimo che la sorellina minore di Belèn, anno scorso, partecipò al Grande Fratello Vip 2 assieme al fratello Jeremias ma, nonostante fosse fidanzata con Monte, decise di buttarsi tra le braccia di Ignazio Moser. Una volta uscita dalla casa, lei e Monte si sarebbero incontrati nell’appartamento che condividevano insieme e dove Cecilia tornò per portare via le sue cose.

“Quando è tornata a Casa non ho detto niente. Lei era infastidita della mia mancata reazione” ha infatti chiosato Francesco che oltretutto ha ammesso che in fondo, non c’era nulla da chiarire vista la situazione. Oggi Monte parla in maniera fredda della sua ex solamente perchè ha provato un dolore enorme dopo che, davanti a tutti, ha scelto di interrompere la loro storia che durava da 5 anni per scegliere il ciclista.

“Nelle situazioni di shock io reagisco così. Non provo niente, né in positivo né in negativo. La stessa cosa mi è capitata con mia madre. Non piangevo, non sentivo niente ed ero arrabbiato” ha svelato l’ex tronista. Monte oltretutto ha confessato allo chef che, mentre Cecilia decideva di lasciarlo, lui invece aveva finalmente compreso che lei era la sua anima gemella tanto da pensare addirittura di sposarla.

“Io mi conosco, non parlerei mai di matrimonio e figli però quando l’ho iniziato a fare avevo la percezione che fosse giusto quello che volevo fare e che volevo. Quando poi è mancata per due – tre settimane, che stava qui, ho detto: ok, ho capito. È lei, è la donna della mia vita” ha infatti ammesso Francesco. Oggi, nonostante quello che è successo, Monte continua a ribadire che per lui Cecilia ha sofferto anche lei dopo la rottura perchè si è portata il peso di aver tradito e non è quel tipo di persona “Lei, come la sorella, se ti amano ti amano alla follia, non esiste nessun altro, e ne ho avuto la dimostrazione in tante situazioni”.