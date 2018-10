GF Vip 3, Francesco Monte in lacrime nel ricordo di mamma Emma

Una puntata molto forte quella del Grande Fratello Vip 3 andata in onda ieri sera lunedì 8 ottobre 2018 soprattutto per uno dei concorrenti ovvero Francesco Monte. L’ex tronista infatti dopo essere stato chiamato in disparte da Ilary Blasi e aver parlato della sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez, ha dovuto affrontare un ricordo per lui ancora più doloroso.

Francesco infatti ha parlato di un evento drammatico occorso nella sua vita e che lo ha cambiato moltissimo ossia la morte della mamma Emma avvenuta nel 2011 quando lo stesso Francesco era solamente un giovane ragazzo. Quella perdita è stata un incubo per l’ex tronista soprattutto perchè non è riuscito a capire pienamente cosa stava succedendo all’interno della sua famiglia.

Monte ha raccontato che da quando è venuta a mancare mamma Emma, con papà Angelo si è creato un rapporto splendido anche se, ancora oggi Francesco si rammarica di non essergli stato molto vicino. Il gieffino, dopo aver guardato le immagini di un bellissimo video mandato in onda proprio da Ilary Blasi, si è commosso moltissimo rimproverandosi di aver trattato la malattia della madre con molta superficialità.

“Hai detto che è la prima volta che affronti questo dolore” ha infatti chiesto Ilary mentre Francesco non è riuscito a rispondere a causa della tanta commozione. “Non è qualcosa che riesco a spiegare. Il mio inconscio ha reagito sempre in un modo preciso. Pensavo di dover restare fermo e non mollare per fare forza a mio padre e Stefano” ha poi raccontato l’ex tronista.

Francesco però ha ammesso di capire benissimo Lory Del Santo in quanto anche lui, all’epoca, per sfuggire dal dolore decise di partecipare appunto come corteggiatore di Teresanna nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. “Capisco molto bene Lory che ha cercato una distrazione. Abbiamo fatto la stessa scelta in età diverse. Non ho fatto in tempo a dire a mia madre che le volevo bene” ha concluso Monte.