GF Vip 3, Elia Fongaro svela un retroscena doloroso sul padre

Elia Fongaro si sta facendo conoscere sempre di più all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3 e questo grazie anche al rapporto instaurato con Maurizio Battista dopo le controversie iniziali. Proprio con il comico, Elia ha voluto aprirsi nei giorni scorsi parlando della sua vita e raccontando un retroscena sulla sua famiglia.

Mentre due coinquilini si stavano rincorrendo spruzzando lo sgrassatore, Elia è voluto immediatamente intervenire ponendo fine a questo divertimento ma soprattutto facendo notare loro che era un gioco pericoloso. La sensibilità dell’ex velino deriva da un terribile incidente di cui è rimasto vittima suo padre e che purtroppo ha perso un occhio.

Nonostante l’invalidità causatagli proprio dall’incidente, il padre di Elia però non si è mai abbattuto ma anzi ha sempre continuato a fare qualsiasi cosa. “Mio papà non sta mai fermo. Io non posso neanche appendere un quadro, ci prendiamo a botte. È cresciuto con una mentalità che non potevi star lì a vedere” ha infatti svelato l’ex velino.

Maurizio Battista ha voluto stare vicino a Fongaro consigliandolo e incoraggiandolo ad arrivare fino in fondo al reality così da poter aiutare i propri genitori dando loro una vita migliore. “Mia madre ha lavorato 27 anni in un maglificio, io non la vedevo neanche” ha svelato Elia che oltretutto è molto legato anche al fratello e cerca in tutto e per tutto di non fargli mancare nulla.

“Sono un po’ duro, ma ho dovuto scalare le montagne. Io sono sempre stato diverso dagli altri ragazzetti. Ho rischiato di autodistruggermi, sono arrivato a un punto in cui non riuscivo a gestire tutto. Mi è successo quello che è successo perché avevo perso di mano tutto. Ho rischiato di condannarmi se non finivo di studiare” ha chiosato il ragazzo che sicuramente si farà scoprire ancora di più con la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 3.