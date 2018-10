GF Vip 3, clamorosa gaffe di Ilary Blasi in chiusura di puntata

Una puntata quella del Grande Fratello Vip 3 andata in onda ieri sera lunedì 8 ottobre 2018 che, nonostante sia stata ricca di colpi di scena ed emozioni forti, sembra non essere riuscita a decollare. Se poi ci mettiamo anche le numerose gaffe della conduttrice Ilary Blasi allora si capisce perchè il pubblico, a una certa ora, decida appunto di cambiare canale.

La noia e l’ora tarda si può dire che siano state le caratteristiche di questa terza puntata soprattutto perchè ormai sembra essere un difetto paradossalmente irrinunciabile ma che fa molto arrancare la conduttrice Ilary Blasi nonostante sia spalleggiata e affiancata da un pimpante Alfonso Signorini. Ilary infatti deve aver risentito di una certa stanchezza sia durante tutta la diretta che nella parte finale della trasmissione.

“Chiudo il televoto, anzi lo apro scusate!” per poi concludere con un lamento a microfono aperto mentre, esausta per la lunghezza del programma, si sfoga dietro le quinte “No scusate ragazzi, io so’ na rinc****ita”. Una frase che di certo non è passata inosservata a chi, all’una e mezza era ancora sintonizzato su Canale 5 per vedere gli ultimi istanti della casa del Grande Fratello Vip 3.

Anche la Gialappa’s Band sembra aver gettato definitivamente la spunga e infatti lo si è evinto in tutta la puntata: già nelle scorse settimane il trio composto da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci aveva lasciato intendere di non essere molto concordi nell’intervenire all’una del mattino. “Gialappi chi avete impollinato?… Impallinato!” chiosa infatti la stessa Ilary verso mezzanotte quando i tre forse avevano già deciso di lasciare la postazione di Milano e la Blasi continuava invece con le sue gaffe.

Infatti sono stati trasmessi immediatamente i filmati preconfezionati proprio dalla Gialappa’s dove si vede una brillante Giulia Salemi intenta a parlare di proverbi con i coinquilini della casa. A chiudere il tutto, sicuramente lo sbadiglione beccato in primo piano di Silvia Provvedi, a simboleggiare una puntata-maratona alquanto pesante che sicuramente non verrà ricordata come una delle più eclatanti della storia dei reality show.