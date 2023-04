GF, tutti i cambiamenti della prossima edizione: "Addio ai vip, dalla prossima edizione entreranno concorrenti ‘Nip’"

La settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, non sembra aver soddisfatto del tutto i vertici di casa Mediaset. Nonostante i buoni ascolti ottenuti dal reality, Pier Silvio Berlusconi nelle ultime battute del programma ha deciso di punire severamente i concorrenti presenti nella Casa.

L’amministratore delegato del Biscione pare voler mantenere la stessa severità del regolamento di questo tipi di programma anche in futuro, partendo dalla nuova edizione de “L’isola dei famosi” che per la prossima del “Grande Fratello Vip”, ove il sito “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino ha annunciato alcuni cambiamenti piuttosto importanti.

Le prime indiscrezioni sul “Grande Fratello”

Secondo il giornalista Giuseppe Candela, che gestisce sul sito la rubrica “A lume di Candela”, la prossima edizione del “Grande Fratello” avrà al suo interno concorrenti non famosi. Un desiderio che in passato era stato più volte richiesto da Alfonso Signorini ma, a causa di Pier Silvio Berlusconi e molto probabilmente da Endemol Shine Italia, non riuscì a realizzare optando quindi nel chiamare tra i concorrenti influencer ed ex tronisti.

Ora, anche per un taglio al budget, Signorini dovrà trovare nuovi concorrenti dai personaggi “Nip”: “A Mediaset già si lavora alla prossima stagione, con la riconferma di Signorini, ma con una novità importante: un ritorno al passato. A settembre 2023 nella casa più spiata d’Italia entreranno concorrenti nip, con l’addio ai vip che da qualche tempo (anche per ragioni di budget) hanno lasciato spazio a prezzemolini di serie B”.

Un ulteriore taglio viene fatto anche alla durata, poiché il programma dovrebbe durare molto meno rispetto alla settima settimana e si starebbe pensando di togliere la diretta del mercoledì: “Ritorno alle origini, almeno nelle intenzioni, anche per la durata che dovrebbe essere limitata a tre o massimo quattro mesi, con la possibilità di ridurre, se possibile eliminare, il raddoppio settimanale“.