GF, Sonia Bruganelli e Orietta Berti salutano il reality: arriva la conferma

Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più frequenti le indiscrezioni in merito a un presunto addio di Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel cast della prossima edizione del “Grande Fratello”. La moglie di Paolo Bonolis vorrebbe dedicarsi ad altro dopo due anni presente negli studi di Canale 5, mentre l’artista non avrebbe convinto i vertici Mediaset e Alfonso Signorini.

Le voci sono state confermate dalle dirette interessate nelle ultime ore. Per Sonia Bruganelli parla il suo ufficio stampa, curato da Sabrina Laganà, in cui si legge come l’autrice vorrebbe dedicarsi ad altro: “Più verosimilmente preciserei che, se la produzione sta lavorando a un ricambio del parco opinionisti, sarà anche per l’indisponibilità di Sonia Bruganelli, comunicata per tempo, ad affrontare una terza stagione“.

Orietta Berti invece ha parlato in una intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, diretto da Aldo Vitali, ove praticamente è sulla stessa linea di Sonia: “Ho fatto tante cose negli ultimi mesi, ora voglio concentrami sul brano (la nuova canzone con Fabio Rovazzi n.d.r). Per l’autunno stiamo valutando le proposte più adatte a me“.

Probabilmente la stessa Orietta ha capito che, negli studi del “Grande Fratello Vip”, non è mai stata capace a creare nuove dinamiche. Legata però ancora contrattualmente con Mediaset per la cantante, oltre allo speciale dedicato alla sua carriera di cui si parla già da due anni, secondo il sito “Tv Blog” sarebbe stata “assunta” da Gerry Scotti per diventare una dei due giudici, insieme ad Al Bano Carrisi, per la prossima edizione del talent show dedicato ai bambini dal titolo “Io canto“.

Al momento però, oltre all’addio di Sonia e Orietta, non si conosce il nome dei loro sostituti. Le indiscrezioni sono tante, poiché al loro posto si sono fatti i nomi di Emanuele Filiberto, Giuseppe Cruciani, una promozione di Giulia Salemi, Cristiano Malgioglio e Amanda Lear, ma non va escluso che Signorini stia vagliando anche altri vip.