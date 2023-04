GF, Orietta Berti confermata nel cast: il presunto cachet dell’opinionista

La settima edizione del “Grande Fratello Vip” è stata ormai archiviata, e in casa Mediaset ci si sta concentrando tutti gli sforzi per l’attuale edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Ilary Blasi, in cui non mancano già delle critiche e delle presunte incomprensioni tra la stessa Blasi ed Enrico Papi.

Intanto però non mancano i rumor sull’ottava edizione del “Grande Fratello”, che potrebbe cancellare la parola “vip” dal titolo. Difatti, come annunciato in anteprima da “Dagospia“, Pier Silvio Berlusconi si sarebbe definitivamente convinto di portare personaggi non famosi nel cast, risparmiando così sul cachet dei vipponi.

Le ultime indiscrezioni sull’ottava edizione del “GF Vip”

Sempre come riportato dal sito diretto da Roberto D’Agostino, per la prossima edizione Orietta Berti rimarrà nel suo posto di opinionista. Per l’artista non è stata un’esperienza comunque facile, poiché sui social venne criticata aspramente dalla maggior parte dei fan per la sua poco idoneità in questo ruolo tanto delicato.

“A settembre 2023 Alfonso Signorini tornerà alla guida di nuova edizione del Grande Fratello” si legge su “Dagospia” in cui poi viene aggiunto come il progetto legato a un programma della Berti, che sarà molto simile a D’Iva di Iva Zanicchi, non è stato messo da parte da Mediaset: “Una piccola rivoluzione che potrebbe riservare diverse sorprese, al fianco di Signorini dovrebbe esserci ancora una volta Orietta Berti. La cantante pare sia pronta per il bis (Dagospia ha svelato il suo cachet di 10 mila euro a puntata), il contratto della cantante, com’è noto, prevede anche la realizzazione di uno show in due puntate che dovrebbe andare in onda nella prossima stagione”.

Probabilmente quindi la Berti rimarrà nel cast del “Grande Fratello Vip” più per motivi contrattuali che per altro, ma sicuramente ora avrà del tempo per cercare di migliorare. Difficilmente invece dovrebbe esserci una conferma di Sonia Bruganelli, ove al suo posto potrebbe subentrare Giulia Salemi.