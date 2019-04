GF 16, Valentina Vignali rivela i compensi degli influencer per ogni post su Instagram

Valentina Vignali, l’influencer cestista e attuale concorrente della sedicesima edizione del reality show di Canale 4 condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello“, ha appena iniziato la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia, dimostrando carattere, ma anche tanta consapevolezza del suo largo seguito sui social.

Nota soprattutto al gossip per la travagliata storia d’amore con il giocatore di basket Stefano Laudoni, la Vignali ha infatti parlato con gli altri coinquilini della sua attività di influencer sui social, facendo delle clamorose rivelazioni sui compensi che percepirebbero gli influencer per un singolo post su Instagram.

Valentina Vignali spoilera i compensi degli influencer

Se per molti è ancora incomprensibile comprendere cosa faccia esattamente un influencer – domandandosi anche se questo possa essere definito un lavoro – per altri invece promuovere prodotti sui propri profili social non solo è un’attività, ma è anche un lavoro molto redditizio, da fare invidia a tanti altri.

Nelle ultime ore Valentina Vignali ha parlato del suo lavoro sui social con Cristian Imparato, Michael Terlizzi e altri concorrenti della sedicesima edizione del Grande Fratello, svelando i compensi che solitamente vengono dati agli influencer per i post pubblicati sui loro profili Instagram: “Si va dai 300 euro fino ai 2/3.000 euro“.

Valentina poi ha precisato che: “Dipende, quando superi il milione di follower si parla di migliaia di euro per ogni sponsorizzazione“. Dunque cifre da capogiro, che se da un lato hanno destato stupore in molti dall’altro hanno suscitato indignazione e sdegno in chi fatica ad arrivare a fine mese.

Tra i più colpiti dalle parole di Valentina è l’ex vincitore di “Io Canto” Christian Imparato, che ha commentato le parole della giovane influencer con: “A me fa strano questo discorso di Valentina che ha 2 milioni. Questa sua pagina da 2 milioni. Ma è conosciuta davvero?” – rifelssioni e dubbi che trovano l’immediata risposta di Machael Terlizzi, che ha confermato la notorietà della Vignali sui social.