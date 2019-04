GF 16, Valentina Vignali nuovamente sotto accusa. La cestista sarebbe contro le famiglie gay: "Sono tradizionalista"

Non si placano le critiche e le polemiche nei confronti della gieffina Valentina Vignali che, entrata lunedì 8 aprile 2019 nella casa del Grande Fratello 16, ha già fatto discutere e non poco. Molti sono infatti stati gli utenti del web che si sono accaniti contro di lei per le sue esternazioni ma anche per alcuni atti osceni in luogo pubblico.

La cestista infatti, si è mostrata a favore di telecamere senza slip, mentre si accingeva ad alzarsi dal letto ma in questi giorni a finire sotto accusa è anche il suo “dirsi tradizionalista” in merito alla famiglie gay e soprattutto ai single intenzionati ad adottare o ad avere un bambino. Valentina infatti ha palesato il suo pensiero in occasione di un faccia a faccia con Cristian Imparato e la sua voglia di diventare papà un giorno anche senza un compagno a suo fianco.

“Voglio essere padre, sono tanti i bambini che crescono con la nonna o con la mamma, o solo con il padre, perché io non potrei?” aveva infatti chiosato l’ex bambino prodigio di “Io Canto”. Immediata infatti la reazione della Vignali che su certi argomenti si è dimostrata molto intransigente non concependo dunque la famiglia che non sia composta da un padre e una madre.

“Io invece non sono troppo d’accordo, cioè bò. Questa è una cosa molto delicata. Io sono molto tradizionalista. Io credo fermamente nella casa, nella famiglia con la madre donna e il padre uomo. Io la penso così. Poi sicuramente un bimbo sta meglio in una famiglia serena che in situazioni difficili dove le madri e i padri fanno i macelli. Però sono tradizionale io” ha affermato Valentina Vignali.

Per fortuna a mettere un po’ d’ordine nella casa del Grande Fratello 16 ci ha pensato Kikò Nalli che invece sembra pronto a tutti gli effetti ad appoggiare Cristian Imparato ma soprattutto le famiglie non tradizionali, essendo lui stesso arcobaleno al 100%. Non ci resta che vedere se nella puntata di lunedì 15 aprile, Barbara D’Urso dirà la sua in merito e magari vorrà spiegazioni da parte della Vignali.