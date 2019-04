GF 16, tra Mila e Gennaro c’è del tenero. E’ Kikò Nalli ad annunciarlo: "Barbara, è nata una coppia!"

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Che tra Mila e Gennaro ci fosse del tenero lo si era capito anche durante la prima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 8 aprile quando i due si sono abbracciati come se si conoscessero da una vita. Anche Barbara D'Urso, esterrefatta, aveva commentato positivamente la cosa e non è detto che nei prossimi giorni non assisteremo al primo bacio all'interno della casa di Cinecittà.