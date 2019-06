GF 16, Taylor Mega si scaglia contro Francesca De Andrè e critica il comportamento di Gennaro

Uscita dalla Casa del Grande Fratello, la bellissima Taylor Mega ha ripreso il possesso del suo account Instagram, per rispondere ai tantissimi followers che la seguono e per dire la sua in merito alla sua recente esperienza televisiva. In particolare, le stories pubblicate dalla giovane modella, si concentrano su Francesca De Andrè, dopo i loro scontri nella Casa, e lancia una frecciatina anche nei confronti di Gennaro Lillio, esprimendo la sua opinione sul comportamento del giovane napoletano.

Durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, Taylor Mega aveva attirato l’attenzione di tutti gli uomini all’interno della casa, e aveva innescato anche un’evidente gelosia da parte di Francesca De Andrè, a causa del suo avvicinamento con Gennaro. La De Andrè ha sempre smentito questa gelosia, ma negli ultimi giorni si è lasciata andare a dichiarazioni e critiche nei confronti della bella influencer. Durante una chiacchierata con Martina Nasoni, Francesca ha infatti espresso la sua opinione su Taylor Mega, menzionando anche la sua famiglia.

Taylor Mega ha usato la sua pagina Instagram per rispondere a tutti coloro che l’avevano riempita di messaggi per avvertirla che la De Andrè stava continuando a parlare di lei.

“Come avrete visto ci sono andata molto leggera con lei, perché penso sia una ragazza con molti problemi” – ha dichiarato Taylor attraverso le Instagram Stories – “Trovo che tirare in ballo la mia famiglia davanti a tutta Italia, in quel modo, sia un gesto veramente infimo. Ancora una volta si definisce da sola”.

La bella influencer ha deciso poi di esprimere la sua opinione anche sul comportamento che Gennaro ha avuto in questi ultimi giorni, sopratutto dopo la pesante litigata tra lui e Francesca e il riavvicinamento avvenuto subito dopo.

“Non vi preoccupate troppo per lui, perché se lui si fa trattare in quel modo davanti a tutta Italia e poi le sta di nuovo dietro come un cagnolino significa che merita di essere trattato così”. Infine le sue ultime parole sono state poi dedicate ad alcune persone che l’hanno veramente colpita all’interno della Casa, e che sono state Erica, Gianmarco ed Enrico.