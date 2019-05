GF 16, rivelazioni choc sul fidanzato della De Andrè: "Ha dormito in casa di Francesca con una misteriosa bionda""

A “Domenica Live” si è parlato a lungo del Grande Fratello e, tra una discussione e l’altra, è uscito un particolare sulla già controversa vicenda che coinvolge Francesca De André e il suo attuale fidanzato Giorgio Tambellini. Il ragazzo, già avvistato giorni indietro con una misteriosa bionda, si sarebbe spinto oltre.

Prima di queste clamorose rivelazioni si è parlato della sintonia tra Francesca e Gennaro che sta iniziando nella casa, tra i due sembra nascere qualcosa di particolare e la ragazza ha dichiarato apertamente che, nel caso venissero fuori delle segnalazioni in merito alla sua storia con Giorgio, non si farebbe nessuno scrupolo ad allontanare da lei l’attuale fidanzato.

Grande Fratello, lo scoop sul fidanzato di Francesca De André

A dare l’annuncio di questo scoop in diretta a “Domenica Live” è Biagio D’Anelli che ha riferito di aver fatto appostare alcuni suoi amici fotografi sotto l’abitazione della De Andrè: “La sera sono andati a cena, poi Rosy e Giorgio sono andati a ballare a Milano li hanno visti anche amici miei e mi arriveranno anche delle foto…. e non solo Pare che abbiano dormito a casa di Francesca perché sono usciti da quel portone, poi sono rientrati e sono stati chiusi in casa tre ore e mezza mi ha contattato il fotografo”.

Daniele Interrante, che ha ascoltato con interesse il racconto in studio, è rimasto molto meravigliato da queste rivelazioni e aggiunge che, se mai venissero confermate, Giorgio si è comportato nel peggiore dei modi, portando a casa della sua fidanzata un’altra donna.

E’ emerso, inoltre, che la storia tra Tambellini e Rosi Zamboni potrebbe risalire anche a due settimane fa, quindi potrebbe trattarsi di un tradimento duraturo e non di una sbandata momentanea.

Barbara D’Urso ha chiesto ai suoi ospiti come avrebbe dovuto comportarsi con Francesca durante la diretta di questa sera, 6 maggio, del Grande Fratello. Tutti si sono trovati d’accordo nell’affermare che la De Andrè deve essere messa al corrente di ciò che sta accadendo fuori. Daniele Interrante, con un velato sadismo, si è offerto di essere lui l’ambasciatore di questa novella, adducendo la poco convincente spiegazione che la sua ex compagna reagirà sicuramente male e lui saprebbe come prenderla.