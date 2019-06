GF 16, nuovo scontro tra Gennaro Lillio e Francesca De André: "Ti dirò sempre quello che penso"

Francesca De André e Gennaro Lillio sono i protagonisti assoluti della sedicesima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, insieme a Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi in qualità di opinionisti, del “Grande Fratello“; edizione che ha appassionato come non mai il pubblico televisivo.

A poche ore dalla fine del reality show – il vincitore infatti sarà proclamato nella serata conclusiva di lunedì 10 giugno – la neo coppia della casa di Cinecittà è tornata a parlare dei forti scontri avuti nelle scorse settimane, scaturiti anche dalla minacciosa presenza della bella influencer Taylor Mega, che ha vissuto con i concorrenti per una settimana.

Gennaro e Francesca parlano degli scontri avuti

Nel pomeriggio di domenica 9 giugno, così come hanno potuto vedere i telespettatori grazie ad un daytime, Francesca è stata visibilmente contrariata, e rivolgendosi al giovane napoletano ha detto: “Tu mi sei stato vicino, hai persistito a volermi come donna, ma non puoi sottolinearlo sempre“.

La replica dell’ex fidanzato di Lory Del Santo e favorito vincitore del reality non si fa certo attendere: “Tu stavi male e ti volevo stare vicino, anche se mi sentivo offeso ci sono stato lo stesso“. La nipote del celebre cantautore Fabrizio De André con un crescendo di toni ha però esclamato: “Ma per il rapporto che c’è doveva essere normale se no non vale nulla“.

Gennaro non sembra condividere le parole della ragazza, che sembra ancora pensare anche all’ex Giorgio Tambellini: “Per me non è scontato se mi dici delle offese pesanti“, quindi rimarcando la difficoltà con cui ha dovuto tener testa al fiume di critiche che gli sono state fatte per essere stato sempre vicino alla ragazza, sempre più spesso in difficoltà durante tutto questo lungo percorso.

Francesca è di parere diverso, appare sempre più amareggiata, certa di non essere ancora una volta compresa da Gennaro, tanto da replicargli piccatamente: “Tu allora che hai parlato degli uomini della mia vita mentre ero ferita, non parlare solo delle cose belle“, parole che trovano la risposta immediata di Gennaro, stanco dei continui attacchi della giovane De André: “Sto solo dicendo che il mio percorso è stato vicino a te anche nei momenti brutti, non ti voglio rinfacciare nulla assolutamente“. – quindi esasperato dice: “Comunque non mi devi capire, io però ti dirò sempre quello che penso“.