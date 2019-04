GF 16: nottata bollente sotto le lenzuola per Mila e Gennaro

Che ormai stesse nascendo qualcosa tra Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli e Gennaro Lillio, modello napoletano testimonial del nuovo profumo di Dolce e Gabbana, pareva ormai essere chiaro. A tal proposito, durante la puntata del 15 Aprile del Grande Fratello, la conduttrice Barbara D’Urso tra le varie immagini mandate in onda durante la serata, ha trasmesso i filmati dei ragazzi a letto durante la notte.

Nel filmato i coinquilini che non sono passati inosservati sono stati proprio Mila e Gennaro; grazie a queste immagini, si è potuta avere un’ulteriore conferma abbastanza chiara circa il filirt che sta nascendo tra i due e a tal proposito, le immagini non hanno lasciato dubbi all’immaginazione infatti si sono visti i due che cercavano di coprirsi in tutti i modi con le lenzuola.

A quanto pare i due hanno avuto una “nottata bollente” infatti nel video si vede Gennaro che abbracia da dietro Mila compiaciuta dalle coccole; i due sono risultati più complici che mai.

Questa scena è passata inosservata da parte di tutti i coinqulini ad eccezione di Valentina Vignali che ha ammesso: “Io lo sapevo. Lo sapevo solo io. Ero sveglia e sentivo sfruscicare le lenzuola”.

Giunti al termine della trasmissione, Mila con molta vergogna ha parlato a Gennaro del filmato da poco trasmesso dichiarando: “Non puoi capire che vergogna, in tv hanno visto la cosa dell’altra sera. Si è visto un pezzetto della notte. Hanno mandato in onda me e te sotto le coperte. Hanno fatto vedere“. Gennaro a questo punto le ha risposto che era per questo motivo che quando stavano parlando sotto le coperte lui la alzava per non farsi sentire da nessuno mentre invece lei continuava a scoprirla. A questo punto l’ex di Alex Belli ha ammesso che comunque con la coperta non si vedesse nulla.