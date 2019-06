GF 16, Martina Nasoni scrive una lettera alla sua mamma e commuove tutti

Martina Nasoni, la 21enne originaria di Terni e attuale concorrente della sedicesima edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello“, è sicuramente tra i concorrenti giunti in finale più amati e sostenuti dal pubblico televisivo, che ora tifa numeroso per vedere la modella arrivare sul podio il prossimo lunedì, quando Barbara D’Urso annuncerà il vincitore.

Fin da piccola il sogno di Martina era quello di diventare un personaggio del mondo dello spettacolo, un sogno divenuto realtà grazie alla partecipazione al celebre format targato Mediaset. La gieffina conta già al suo attivo la partecipazione prima al concorso di bellezza di Miss Umbria, poi a Miss Italia, anche se in questo caso non ha superato tutti i provini.

Le parole di Martina per la sua mamma

Nelle ultime ore Martina ha fatto un gesto molto bello nella casa di Cinecittà nei confronti della sua adorata mamma; in molti conoscono già la storia della mamma della concorrente del Grande Fratello, che si è ammalata negli anni scorsi di una patologia cardiaca di cui è affetta anche la gieffina.

Nonostante tutto, Martina cerca di vivere una vita normale, ma con qualche accortezza in più. La malattia della madre però ha lasciato il segno, forse più della sua. Sono stati tanti i momenti in cui la ragazza ha temuto di perdere la mamma, e certo sarà per lei impossibile dimenticare i continui ricoveri ospedalieri.

Oggi la mamma di Martina sembra aver recuperato, ha fatto un trapianto di cuore, un fatto che è stato ripreso dalla ragazza all’interno della casa di Cinecittà, parlando con gli altri coinquilini. In un recente daytime i telespettatori hanno visto la concorrente scrivere una lunga lettera alla madre.

Sebbene sia stato un compito assegnato dal Grande Fratello, i concorrenti erano ovviamente liberi di scegliere a chi indirizzare le proprie missive, dunque Martina ha scelto l’affetto, forse, più caro per lei: la mamma. Martina Nasoni ha quindi raccontato la malattia della madre, dicendo: “Ho rischiato di perderla più volte“.

Mentre Francesca De André è tornata a parlare e scrivere a Giorgio Tambellini, nonostante il riavvicinamento a Gennaro, Martina ha scritto a sua madre parole di puro amore per poi commentare: “Ha un problema genetico che ha ereditato da mia nonna e che poi ha trasmesso a me. Ho rischiato di perderla più volte. Il giorno che è arrivato il cuore, se la sono venuta a prendere con l’elicottero… Poteva essere l’ultima volta che ci vedevamo. E lei aveva paura di non tornare. Mi diceva “Voglio solo che quando riapro gli occhi le prime persone che vedo siano te e papà“.

Per fortuna è andato tutto bene, da quel momento Martina ha capito tante cose, tra le tante anche il fatto che non conta l’età, la maturità, Martina avrà sempre bisogno di lei.