GF 16, le prime parole di Martina Nasoni dopo la vittoria: l’augurio di Barbara D’Urso

Lunedì 10 giugno è andata in onda la finale del celebre reality show di Canale 5 “Grande Fratello 16” – condotto da Barbara D’Urso – che ha sancito la vittoria di Martina Nasoni, la giovane ragazza ternana conosciuta ai più per essere stata musa ispiratrice del cantante Irama, che per lei ha scritto il celebre brano: “La ragazza con il cuore di latta” presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Ha vinto la concorrente più giovane, forse la più fragile, perché Martina convive ormai da anni con una patologia cardiaca di cui è affetta anche la sua mamma, tale per cui la giovane porta un pacemaker da quando era molto piccola. La grande voglia di vivere e fare ha portato Martina prima sulle passerelle dei più importanti concorsi di bellezza, quindi al Grande Fratello.

Le prime parole di Martina Nasoni dopo la vittoria

Sono in tanti ad aver creduto nella lealtà e limpidezza della giovane modella, che nella casa ha stretto un forte legame con Daniele, anche se questi l’ha allontanata senza un preciso motivo. Ai microfoni del TG5, che ha raccolto le prime dichiarazioni della vincitrice subito dopo la proclamazione, Martina ha detto: “L’esperienza al Grande Fratello mi ha insegnato a non lamentarsi per quello che uno non ha ma ad apprezzare quello che uno ha tutti i giorni anche se sono delle piccole cose e soprattutto la vicinanza delle persone e tante cose che dentro non ce l’hai“.

Lady Cologno è rimasta molto colpita dalla vicenda di Martina, credendo sin da subito in lei, e per la gieffina Barbara D’Urso ha fatto un augurio speciale: “A Martina auguro di avere sempre il cuore meraviglioso che ha, perché ha un gran cuore“. Ai microfoni del TG5 Martina Nasoni ha dichiarato inoltre cosa farà con i soldi vinti.

Con una percentuale del 60% Martina ha battuto Enrico al televoto aggiudicandosi il premio di 100mila euro. Che cosa ci farà? La ragazza ha dichiarato che pagherà il mutuo ai suoi genitori. Un gesto sicuramente molto bello e nobile, in linea con quello che è stata anche Martina all’interno della casa di Cinecittà, dimostrando di avere sempre la testa sulle spalle.