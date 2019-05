GF 16, Kikò Nalli parla di Tina Cipollari: "Moglie eccezionale, madre superlativa"

Kikò Nalli, hairstylist ed ex marito dell’opinionista di “Uomini e Donne” Tina Cipollari, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni fatte all’interno della casa di Cinecittà del “Grande Fratello“, dove si è aperto e raccontato a cuore aperto alla new entry Taylor Mega, con cui ha parlato del rapporto con la sua ex moglie.

Il tempo trascorre molto lentamente all’interno della casa del Grande Fratello, così i concorrenti si lasciano andare ad inevitabili ricordi del passato, persone o eventi che hanno inevitabilmente segnato la loro anima così come la loro esistenza, e che riaffiorano come fantasmi in momenti inaspettati.

Le parole di Nalli su Tina Cipollari

La storia d’amore di Kikò e Tina Cipollari nasce tanti anni fa negli studi di “Uomini e Donne“, da qui la decisione di sposarsi e di creare una bella famiglia con l’arrivo di tre splendidi figli; la loro favola d’amore è però durata fino a due anni fa, quando la coppia, clamorosamente, ha deciso di mettere la parola fine alla loro unione.

C’è un legame speciale che unisce Kikò e Tina, qualcosa che mai nessuno potrà spezzare, meno che mai i nuovi compagni o flirt – lei ha voltato pagina con il ristoratore Vincenzo, mentre lui ha dichiarato di essere interessato alla sua ex coinquilina del GF Ambra Lombardo – perché la Cipollari è stata una moglie eccezionale e una mamma superlativa.

In un momento di disarmante abbandono, Nalli si è aperto con la Mega fino al punto di parlare di Tina e del loro matrimonio: “Siamo stati sposati 18 anni. Io ero andato a corteggiare questa ragazza e lei aveva sessanta pretendenti. Nel giro di pochissimi giorni ha mandato via tutti tenendo solo me, che ero arrivato da poco. Però mentre corteggiavo lei, mi ero innamorato di Tina”.

A colpire più di ogni cosa Nalli in quel momento fu la bellezza dell’opinionista, infatti ammette: “Tina a 38 anni era bellissima… a parte che è bella ancora adesso! Lei era sopra le righe, aveva la testa. L’avevo conosciuta capendo il suo personaggio. A un certo siamo usciti, quando quella ragazza aveva mandato via tutti. Quella ragazza mi voleva scegliere. In quella puntata lei si è sentita male“.