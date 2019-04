GF 16: il pubblico vuole Francesca De Andrè fuori per aver bullizzato Lemme

Che Alberico Lemme, attuale concorrente del Grande Fratello, nonchè famoso in modo particolare per le sue “bizzarre diete” non sia affatto simpatico ai coinquilini della casa, pare ormai essere chiaro a tutti; il farmacista è entrato nel mirino dei ragazzi e a detta di qualcuno è vittima di bullismo.

Uno degli episodi che ha indignato particolarmente il pubblico è stato quello dello scherzo che il farmacista ha subito da parte di Valentina Vignali e Daniele Dal Moro; i due hanno colpito il farmacista con delle “secchiate d’acqua” mentre Lemme usciva dal confessionale, tuttavia, Alberico ha mantenuto la calma asciugandosi tranquillamente anche se questo gesto è risultato al quanto sgradevole data l’età del concorrente.

Durante la settimana scorsa è successo qualcos’altro nei cofronti di Lemme che ha messo addirittura a rischio la permanenza di una concorrente nella casa più spiata d’Italia; in particolare, si tratta di Francesca De Andrè che tra l’altro nell’ultimo periodo oltre a rendersi partecipe di episodi volgari, ha anche stancato il pubblico per i trattamenti che sta riservando al farmacista.

La De Andrè spera che il farmacista vada via al più presto e durante un discorso fatto con Erica Piamonte e Gaetano Arena, ha dichiarato una “guerra a Lemme” dicendo che ha intenzione di tormentare e rendere la sua permanenza nella casa un incubo poiché si è stancata di vederlo ancora girare per casa e a tal proposito, ha dichiarato: “‘Sto sacco di m*rd@… Gli butterò addosso farina, uova, ketchup, maionese… la dieta Lemme“.

Delle parole e dei gesti che stanno indignando molto il pubblico che ha addirittura chiesto he vengano presi dei provvedimenti per questi episodi di “bullismo”.

Al momento non è possibile sapere le intenzioni della produzione a tal proposito, tuttavia, potrebbero esserci dei seri provvedimenti per i coinquilini se non addirittura la squalifica.