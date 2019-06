GF 16, il pronostico di Gennaro Lillio sul vincitore del Grande Fratello: la replica di Francesca De André

Francesca De André e Gennaro Lillio sono i protagonisti assoluti della sedicesima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, insieme a Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi in qualità di opinionisti, del “Grande Fratello“; edizione che, come non mai, ha appassionato e diviso il pubblico televisivo.

Manca davvero molto poco alla fine dell’edizione 2019 del celebre format targato Mediaset, dove naturalmente non sono mancati i colpi di scena e le grandi emozioni, come quelle che hanno regalato la nipote del celebre cantautore Fabrizio De Andrè, Francesca, così come la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, Serena, che con la sua personale vicenda, fatta prima di abbandono e poi di adozione, ha portato in tv un tema e un messaggio molto importante per il grande pubblico televisivo.

Il pronostico di Gennaro sul vincitore del Grande Fratello

Tra tra gli altri protagonisti del reality che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico c’è anche Gennaro Lillio, conosciuto hai più per essere stato uno dei compagni della showgirl Lory Del Santo. Gennaro ha fatto uno splendido percorso all’interno della casa di Cinecittà, durante il quale si è molto avvicinato a Francesca De Andrè, alla quale ha dimostrato sostegno oltre che tanto tanto amore.

Lunedì 10 giugno in prima serata sempre su sulla rete ammiraglia Mediaset andrà in onda l’ultima puntata del Grande Fratello 16, quindi finalmente il pubblico televisivo potrà conoscere il nome del vincitore dell’edizione 2019. Mentre i dati di ascolto registrati dal programma condotto da Barbara D’Urso attestano un record dietro l’altro, in queste ultime ore spopola sul web il toto nome del nuovo vincitore.

Anche all’interno della casa di Cinecittà i concorrenti commentano e si lasciano andare alle loro personali previsioni, tra questi a fare il nome del possibile vincitore è stato proprio Gennaro Lillio, che che ha indicato il vincitore in Martina o Enrico. La complicata storia tra la Nasoni e l’altro coinquilino Daniele ha portato il grande pubblico televisivo dalla parte della ragazza, che con la sua personale vicenda ha ispirato la celebre canzone di Irama. I pronostici di Gennaro non sembrano però essere pienamente condivisi da parte della nipote del grande Faber, la ragazza infatti ha detto al modello partenopeo che svelerà il suo pronostico solo durante la finale.