GF 16, i veleni prima della finale. Onestini attacca Francesca De André: "Sei troppo aggressiva"

A poche ore dalla finale della sedicesima edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello” condotto da Barbara D’Urso, i concorrenti rimasti nella casa di Cinecittà si trovano a fare un’ultima prova cioè quella di una sorta di gioco della verità, dove si sono rivelati con sincerità e hanno detto la loro sugli altri coinquilini.

La sedicesima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso ha registrato un successo di ascolti dietro l’altro, attestando sempre di più il fatto che il genere del reality show non è per niente finito, anzi il pubblico televisivo ha dimostrato ancora una volta di essere appassionato ad un genere che fino a qualche anno fa era ormai considerato in declino.

La prova della verità e i veleni prima della finale

Gli autori del Grande Fratello hanno quindi dato un’ultima opportunità ai concorrenti presenti nella casa di Cinecittà, consentendolgi quindi ancora una volta di mostrare i propri sentimenti e mettersi a nudo davanti alle telecamere, facendo una sorta di brain storming, durante il quale i concorrenti più veri hanno raccontato le loro verità, mentre i più abili e astuti a hanno cercato di mantenersi in una posizione diplomatica al fine di evitare le critiche negative del grande pubblico televisivo che lunedì sera, il 10 giugno, sarà chiamato nuovamente a votare per la loro eliminazione.

La prima a prendere la parola è stata Martina che senza mezzi termini ha attaccato Daniele dicendogli: “Penso che devi fare pace con il cervello perché sei un po’ contraddittorio su certe cose“. La ragazza quindi diventa molto più precisa raccontando che dopo il loro bacio e l’aver dormito insieme, lui si è improvvisamente allontanato.

Daniele sal canto suo si dichiara deluso dalle parole della ragazza perché sperava di aver chiarito nelle scorse settimane con Martina circa la loro conoscenza. ll giovane modello napoletano ed ex fidanzato di Lory Del Santo, Gennaro Lillio, ha pescato il nome di Enrico dunque ha spiegato di aver visto nella giovane veneto una persona estremamente divertente, ma poco chiara nel momento in cui si doveva schierare all’interno della casa di Cinecittà.

La nipote del grande a cantautore Ligure Fabrizio De André, Francesca, è stata chiamata a dire la sua su Erica per la quale riserva delle parole molto belle: “Sei una persona buona a volte hai accettato troppo e invece avresti dovuto tirare fuori le unghie“. Erica a sua volta è stata chiamata a dire qualcosa su Gianmarco chea suo dire è stato un po’ troppo permaloso. A proseguire il gioco è stato Daniele che ha parlato di Gennaro, dicendo che gli è dispiaciuto non essergli stato molto vicino in questo lungo periodo all’interno della casa di Cinecittà.

Gianmarco è stato chiamato a parlare di Francesca il giovane Onestini non ha dubbi sul fatto che la coinquilina ha un carattere difficile infatti dice: “Ci sono due cose: la prima è che guardi più quello che fanno gli altri piuttosto che guardare quello che fai tu; la seconda cosa penso che sei troppo aggressiva in alcuni atteggiamenti“.