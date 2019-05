GF 16: Guendalina Canessa racconta delle sue collaborazioni con Barbara D’Urso

Guendalina Canessa che è entrata nella casa del Grande Fratello con il ruolo di “disturbatrice” a spese dei concorrenti e in modo particolare nei confronti di Francesca De André, durante un conversazione con Cristian Imparato, ha voluto parlare del suo lavoro e dei suoi alti guadagni.

La Canessa ha confessato che riesce a guadagnare tramite il suo profilo Instagram, ritendendolo dunque un vero e proprio lavoro grazie ai suoi oltre 600 mila follower, tuttavia, ha voluto parlare anche di quello che guadagna come opinionista.

L’ex fidanzata di Daniele Interrante, ha parlato dei chacet che la conduttrice Barbara D’Urso offre ai suoi ospiti e a chi le concede un’esclusiva rivelando che la sua principale fonte di guadagno è proprio il suo lavoro di opinionista nei salotti di Lady Cologno; Guendalina ha spiegato infatti che lavora per la D’Urso proprio per gli alti cachet che la conduttrice le offre trovando i consensi del cantante di Io Canto che ha infatti ammesso che anche secondo lui sono parecchio alti; anche Cristian Imparato è un ospite fisso nei salotti della D’Urso, e stando a quanto affermato anche lui percepisce un cachet alto per presenziare nei suoi studi.

In passato si era già parlato dei cachet percepiti dagli ospiti di Lady Cologno, c’è chi parlava solo di un rimborso spese e molto spesso la stessa D’Urso ha cercato di sviare l’argomento. A quanto pare si tratta di un argomento al quanto spinoso che ha sempre incuriosito il pubblico da casa, tuttavia, la stessa D’Urso è sempre stata restia nel parlare di queste cose pubblicamente.

Nella prossima puntata di lunedì 6 Maggio vedremo se la conduttrice richimerà i suoi opinionisti per aver fatto uscire fuori questa storia che lei ha voluto sempre tenere riservata forse anche per “tutelare” in qualche modo chi fa molti sacrifici e non riesce nemmeno ad arrivare a fine mese.