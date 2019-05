GF 16, Guendalina Canessa: il commento omofobo su Gabriel Garko

Guendalina Canessa torna a far parlare di sé dalla casa più spiata d’Italia. Questa volta, l’opinionista di Barbara D’Urso, ospite (e non concorrente) di questa edizione del Grande Fratello, ha esternalizzato il proprio pensiero su alcuni personaggi famosi del nostro Paese; tra i molti commenti positivi, tra i quali quelli per Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez, Laura Chiatti, Marco Borriello e Enock (il fratello di Mario Balotelli), ce n’è stato, però, uno decisamente cattivo nei confronti di Gabriel Garko.

In particolare, alla Canessa è stato chiesto da Enrico, Gianmarco e Gennaro se l’attore de ‘L’Onore e il Rispetto’ potesse essere per lei l’ideale perfetto di fidanzato. Al che l’ex moglie di Daniele Interrante ha bruscamente risposto con un “Femminella”. Il commento, decisamente omofobo considerando che in napoletano il termine usato da Guendalina è un sinonimo dispregiativo di ‘omosessuale’, non è affatto piaciuto ai telespettatori, che, sui diversi canali social, hanno immediatamente commentato la cosa difendendo Garko e attaccando la 38enne influencer.

Il popolo del web ha infatti letto il commento di Guendalina come una forma malcelata di invidia, accusando la donna, inoltre, di aver avuto ancora una volta un atteggiamento omofobo. Solo qualche settimana fa, infatti, la Canessa aveva fatto dichiarazioni sull’orientamento sessuale di Michael Terlizzi affermando di avere amici uomini che avevano avuto una frequentazione con il ragazzo, nonostante questo si sia sempre dichiarato eterosessuale, e dimostrando, anche in quella occasione, davvero poco tatto nel trattare questo tema.

In molti si sono, quindi, rivolti direttamente a Barbara D’Urso ritenendo opportuno un suo intervento proprio in virtù delle continue battaglie intraprese, all’interno dei suoi programmi, contro l’omofobia, e chiedendole che la Canessa venga fatta uscire dalla casa del GF16.

Come reagirà all’accaduto Lady Cologno e soprattutto la produzione del Grande Fratello prenderà realmente provvedimenti nei confronti di Guendalina? Per scoprirlo, non ci resta che attendere la prossima puntata.