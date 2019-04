GF 16, Gennaro parla del suo doloroso passato: "Abbandonato dal padre a 3 anni, cresciuto solo con la mamma"

Gennaro Lillio, neo concorrente della sedicesima edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello“, ha fatto parlare di sé per alcune confidenze fatte nelle ultime ore a Mila Suarez, una finestra aperta a fatica sul suo passato difficile e a tratti doloroso, che ha commosso non poco il pubblico televisivo.

L’ex toyboy di Lory Del Santo e modello napoletano se da un lato sogna di avere un futuro sia nel mondo della moda che nello spettacolo, dall’altro si mantiene sempre con i piedi per terra, ricordando l’assenza del padre, con cui ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti, ed i sacrifici della madre che lo ha cresciuto da sola.

Il racconto di Gennaro

La sedicesima edizione del Grande Fratello condotta anche quest’anno da Barbara D’Urso, ha preso il via lunedì 8 aprile, registrando degli ascolti ragguardevoli ed ottenendo il primato mondiale – solo in alcuni momenti della serata – come trend topic di Twitter. I concorrenti incominciano a conoscersi e farsi quindi le prime confidenze, come quelle che Gennaro ha fatto all’ex di Alex Belli, Mila Suarez.

Mentre i due stavano parlando del più e del meno, il modello – che vanta anche delle partecipazioni in alcune fiction – ha raccontato della sua infanzia svelando di non aver mai conosciuto il padre: “Io sono nato in una periferia di Napoli solo con mia mamma e mia nonna…Non ho mai conosciuto mio padre perchè mi ha abbandonato all’età di 3 anni“.

Una vita dunque difficile e dolorosa quella di Gennaro, che prosegue con il raccontare della pericolosità del quartiere da cui proviene, che assimila al Bronx. Il racconto di Gennaro ha colpito molto Mila, che ha cercato di consolarlo come poteva. Anche Mila ha ceduto alla commozione ricordando la sua amata nonna, che ha fatto tanto per lei.

Dopo le parole di Mila, Gennaro ha detto: “Noi siamo legati alle persone che ci hanno cresciuto e protetto…E’ quello il ricordo più bello“. Chissà se questa condivisioni di esperienze passate possa essere l’inizio di un’intesa tra i due e chissà se non una love story.