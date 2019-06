GF 16, Gennaro parla del rapporto con la De André: "Mi sento deluso e ferito. Francesca mi spaventa"

Sta per volgere al termine l’ultima settimana del Grande Fratello 16: lunedì 10 giugno ci sarà la finale del reality show che incoronerà il vincitore di questa edizione. Partita un po’ in sordina, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso sta prendendo sempre più piede, grazie anche al controverso rapporto che stanno vivendo Gennaro Lillio e Francesca De André.

Pochi giorni fa tra i due è scattato un bacio appassionato e si sono lasciati alle spalle il duro scontro che hanno avuto dopo la puntata in diretta del 4 giugno, durante il quale la De Andrè ha inveito contro il bel napoletano con parole davvero pesanti, arrivando anche a scaraventare in terra un piatto che Gennaro aveva tra le mani.

Grande Fratello 16, Gennaro si confida con Gianmarco Onestini

Dopo questo spiacevole e triste episodio, vedendo il bacio, in molti hanno pensato che tra i due fosse tornato il sereno, ma le parole di Gennaro, però, fanno calare di nuovo le ombre sul loro rapporto.. Il ragazzo, infatti, ha palesato molti dubbi su Francesca e durante una conversazione con Gianmarco Onestini, rivela di non essere del tutto sicuro di volersi lasciare andare con lei: “Di tornare a quattro giorni prima non me la sento perché mi sento deluso ferito…. perché mi spaventano quei modi lì.. il fatto di essere tanto bella e tanto brutta da un altro lato. Ha due estremi completamenti diversi che a me spaventano”.

Così Lillio parla con Onestini, che lo ascolta attento e non esita a dire la sua a tal proposito: “Non si può ragionare solo di cuore! Il carattere non ti piace?” e Gennaro risponde prontamente: “No non mi piace…” , Gianmarco allora continua, asserendo: “Se accetti i suoi comportamenti, invece, vuol dire che ti piace tanto”.

A questo punto Gennaro ammette che ci sia tra loro una forte attrazione fisica, “di pelle” come la descrive lui e ammette che il bacio scambiato tra loro è stato molto piacevole e gradito: “Il fatto di stamattina – riferendosi al bacio, ndr – a me ha riempito, ma poi di avere un’altra persona che ti scaraventa al muro, a me quello spaventa, sono spiazzato”. Allora Onestini rivela che lui non avrebbe nessun dubbio a riguardo: “Io non riesco a far finta di niente, se succedono altre cose. Io non riesco a dimenticarlo. Per me è chiuso. Sono categorico, a me non puoi mancare così di rispetto, una che mi scaraventa il piatto… non esiste! Te non sei me, te magari sei innamorato, hai gli occhi a cuoricino”.

Gennaro non si oppone a questa affermazione, ma chiarisce ancora una volta che, pur apprezzando i momenti di tenerezza e complicità con Francesca, non può fare a meno di pensare alle cose brutte che sono successe e ai momenti di forte tensione che ci sono stati tra loro.