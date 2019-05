GF 16, Gennaro Lillio si confessa con Taylor Mega: i retroscena inediti sul suo passato

Gennaro Lillio, concorrente della sedicesima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello“, è tornato a far parlare di sé all’interno della casa di Cinecittà, dopo il bacio con Francesca De André – ormai ex fidanzata di Giorgio Tambellini – per i suoi improvvisi quanto preoccupanti attacchi di panico avuti nel passato.

Il primo finalista del “Grande Fratello 16” ha ricevuto nel corso dell’ultima puntata del reality – in onda lunedì 27 maggio – una lettera da parte di sua sorella – figlia della seconda unione del padre -, oltre che la sorpresa della visita del fratello; incontri e parole che hanno sicuramente lasciato il segno in quell’anima bella che è Gennaro.

Gennaro Lillio e gli attacchi di panico

L’ex compagno di Lory Del Santo ha un passato difficile e doloroso, che fa tanto chiacchierare; l’entrata nella casa di Cinecittà della bella influencer Taylor Mega ha sicuramente creato nuovi equilibri tra il gieffino e la nipote di Fabrizio De André, Francesca, che ora lo marca stretto. Nel corso delle lunghe chiacchierte che Gennaro ha fatto con la Mega è venuto fuori un retroscena inedito.

Gennari ha infatti ammesso di aver avuto a che fare in passato con gli attacchi di panico. Nonostante si sia sempre domandato quale fosse la motivazione di tanta ansia, Gennaro dichiara di non aver mai trovato una spiegazione precisa a tutto ciò, in tal senso le sue parole: “Questi attacchi di panico non li avevo mai avuti. Mi sono venuti a 23-24 anni. Mi sono venuti improvvisamente. Dal nulla. Senza motivo. Mi sentivo strano, non mi sentivo molto bene“.

Gennaro poi prosegue nel dire che forse saranno scaturiti da qualche delusione lavorativa a cui teneva tanto sempre nell’ambito moda. Una confessione inaspettata, in cui Lillio si è messo a nudo, spiegando che la delusione per i sogni infranti aveva fatto venir fuori qualcosa che era già dentro, pronto a venir fuori alla prima occasione.