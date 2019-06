GF 16, Francesca De André spara a zero contro Taylor Mega: "Qui solo per mettere zizzania"

Francesca De André, nipote del celebre cantautore Fabrizio De André e attuale concorrente del reality show condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello 16“, è tornata a far parlare di sé dopo l’accesa lite avuta con il finalista Gennaro Lillio, per alcune dichiarazioni mosse contro l’influencer Taylor Mega, entrata nella casa di Cinecittà una settimana fa.

L’arrivo al GF16 di Taylor Mega ha scardinato non poco gli equilibri che si erano creati tra l’ex compagno di Lory Del Santo e la figlia di Cristiano De André; Lillio non ha mai fatto mistero di apprezzare, così come gli altri coinquilini, da sempre l’indicutibile bellezza ed avvenenza dell’ex fidanzata di Flavio Briatore.

Francesca De André spara a zero contro Taylor Mega

La permanenza della Taylor all’interno della casa di Cinecittà è però durata poco, così dopo la sua uscita dalla Porta Rossa, Francesca ha rivelato a Martina Nasoni, in un momento di confidenze e coccole, il suo reale pensiero riguardante l’influencer, non esitando neanche in questa occasione a sparare a zero contro la Mega.

La De André, accusata di gelosia nei confronti dell’influencer, ha dichiarato: “E’ venuta qui a mettere zizzania e poi, io, gelosa di che? Lei è venuta qui a tentare di farsi Gennaro e non ce la fatta!” – quindi ha continuato dicendo – “Sì, poi, ci ha provato anche con Daniele e non ce l’ha fatta. Mi dispiace se ti rode il cu..! E poi sono io la gelosa?!“.

Francesca è un fiume in piena contro la Mega: “Sei venuta qui che non sapevi nemmeno i nostri nomi perché non hai mai guardato una puntata del GF” – ancora infastidita per le accuse che le sono state mosse nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, quindi ha chiosato dicendo di non capire che ruolo possa avere la ragazza, considerati i suoi commenti sulle dinamiche e relazioni tra Francesca e Gennaro.