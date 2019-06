GF 16, Francesca De André sorprende tutti: "Ho un senso materno molto spiccato, mi ci vedo mamma"

Francesca De André, nipote del celebre cantautore Fabrizio De André e attuale concorrente del reality show di Canale 5 “Grande Fratello 16“, è la protagonista assoluta del celebre format di Mediaset, condotto da Barbara D’Urso, insieme a Iva Zanicchi e all’impareggiabile cantautore – ed ex gieffino – Cristiano Malgioglio.

A poche ore dalla consueta diretta del lunedì sera, nella casa di Cinecittà i concorrenti sembrano alternare momenti di tranquillità a momenti di vera tensione, come quelli vissuti dalla De André e dall’altro coinquilino Gennaro Lillio, la cui complicità ed intesa è minata dall’invadente e minacciosa presenza dell’influencer Taylor Mega.

Francesca De André e il suo desiderio di maternità

La nipote del celebre cantautore Fabrizio De André è stata duramente messa alla prova nelle ultime settimana, a causa del tradimento dell’ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini, che l’ha clamorosamente tradita con una giovane ed avvenente ragazza mora, conosciuta occasionalmente in un locale di Milano.

All’interno della casa di Cinecittà, Francesca si è distinta anche per il suo carattere schietto e spesso fin troppo diretto, che in taluni casi è parso al limite del bullismo – come ad esempio le parole rivolte a Mila Suarez, che per questo ha annunciato di pensare di querelare la giovane – un modo di fare che l’ha sicuramente messa in cattiva luce, attirando così le antipatie e le critiche di molti telespettatori e fan del programma, che chiedono sempre più numerosi la sua uscita dal programma.

A dispetto di questo atteggiamento così rivido e spigoloso, irrompone le dichiarazioni che Francesca De André ha fatto nel corso di un recente daytime, riguardanti il suo rapporto con Gennaro Lillio: “Queste unghie e questi denti vengono apprezzati. Io sono una rompiballe ma mi prendo cura di Gennaro come lui fa con me” – quindi ha aggiunto – “Ho un senso materno molto spiccato, mi ci vedo mamma. Completerò il mio essere, in futuro, con dei cuccioletti“.