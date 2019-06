GF 16, Francesca De André non dimentica Tambellini: il gesto che fa discutere

Francesca De André, la nipote del celebre cantautore Fabrizio De Andrè e attuale concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello 16”, è tornata a far parlare di sé per una altro gesto clamoroso che si aggiunge alla violenta lite avvenuta con Gennaro Lillio subito dopo la consueta puntata del lunedì, così come la successiva riappacificazione con il napoletano.

La figlia del cantautore Cristiano De André non ha mai fatto mistero di essere davanti ad un bivio sentimentale: l’attrazione che prova per Gennaro e l’amore per il fidanzato traditore Giorgio Tambellini. Prima della riappacificazione di Francesca e Gennaro, avvenuta in piena notte con un bacio appassionato, la giovane però ha fatto un altro gesto che ha suscitato molti dubbi, cioè quello del bacio alla lettera che ha ricevuto da Giorgio Tambellini.

Il bacio alla lettera di Giorgio

Il giovane toscano, infatti, come ampiamente documentato dalle testimonianze portate in studio da Barbara D’Urso sia al “Grande Fratello” che a “Pomeriggio Cinque”, ha tradito la nipote di Faber con una avvenente ragazza mora, incontrata per caso durante una serata. Nonostante il confronto chiarificatore tra Tambellini e la De André nel corso di una passata puntata del Grande Fratello, la giovane sembra ancora non credere fino in fondo a ciò che ha visto e sentito al riguardo, confidando di più nelle ragioni che urla il suo cuore.

Francesca ha più volte dichiarato all’interno della casa di Cinecittà che una volta uscita incontrerà Giorgio per avere un chiarimento faccia a faccia, nonostante le prove del suo tradimento la ragazza ha continuato a confidare nel suo rapporto con Tambellini, tanto da aver perfino baciato la lettera che questi gli ha fatto recapitare. Un gesto, che ha più il sapore di un vero messaggio d’amore, che contrasta sicuramente con l’atteggiamento che la giovane ha però nei confronti di Gennaro.

Nel corso di un recente confessionale, e prima della loro riconciliazione con il napoletano, Francesca ha detto su Gennaro: “Ha fatto una scenata che veramente… Non c’è stata nessuna discussione in cui ha preso le mie parti. Ha pensato solo a lui“. Sulla stessa scia le parole di Gennaro Lillio, che sono state invece queste: “Sono ferito, triste, dubbioso. Non riesco a darmi una risposta. Tra l’altro ho ragione. Sono rimasto scioccato: una persona che passa dall’amore all’odio non l’ho mai vista. Due estremi. Per me ormai siamo in sei, non più in sette. Stop“. Ma l’amore e la passione tra i due hanno dissolto come neve al sole le incomprensioni e riportato la pace.