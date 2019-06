GF 16, Francesca De André fa pace con Gennaro: il bacio appassionato. La reazione del web: "Senza dignità"

Francesca De Andrè, la nipote del celebre cantautore Fabrizio De André e attuale concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello 16”, è tornata a far parlare di sé stavolta per aver fatto pace con il finalista Gennaro Lillio, che sembra raccogliere giorno dopo giorno il gradimento del pubblico televisivo.

Dopo la puntata di lunedì 3 giugno del celebre Format di Canale 5, durante la quale Francesca non solo ha ricevuto una lettera dall’ex fidanzato Giorgio Tambellini ma ha anche chiarito il suo rapporto con il coinquilino napoletano, c’è stata una violenta lite tra Francesca e Gennaro durante la quale sono volate parole grosse e non solo.

Pace fatta tra Francesca e Gennaro

La figlia di Cristiano De André ha pesantemente attaccato Gennaro rivolgendogli delle offese non da poco e aggredendolo anche fisicamente, lanciandogli anche del cibo addosso; la De Andrè ed il modello napoletano, ex fidanzato di Lory Del Santo, non si sono rivolti la parola per ore, ma dopo aver sbollentato la rabbia accumulata in tutti questi giorni a causa del tradimento di Giorgio Tambellini, così come le accuse mosse contro Francesca dal cantautore siciliano Cristiano Malgioglio, la De Andrè ha deciso di ritornare sui passi.

L’ex fidanzata di Daniele Interrante ha riallacciato il rapporto con Gennaro; i due si sono riavvicinati durante la notte e al mattino si sono svegliati con un lungo ed appassionante bacio ma per non farsi vedere dall’occhio indiscreto delle numerose telecamere presenti all’interno della casa di Cinecittà, i due si sono nascosti sotto un cuscino.

Ciononostante il gesto è inequivocabile ed ha destato la reazione del web che ora punta il dito contro il finalista, definendolo un uomo senza dignità. Cosa accadrà ora tra i due coinquilini considerato il fatto che mancano pochissimi giorni alla fine di questo lungo percorso vissuto all’interno della casa di Cinecittà?