GF 16, Francesca De André e Gennaro Lillio sempre più vicini: il risveglio passionale

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono stati tra i protagonisti dell’ultima puntata delle del reality show di Canale 5 Grande Fratello dove tra emozionanti colpi di scena – il confronto tra Giorgio Tambellini e la nipote di Faber – e inaspettate sorprese – la lettera della sorella di Gennaro – hanno catalizzato l’attenzione del pubblico televisivo.

Una puntata non facile quella del 27 maggio del celebre reality show a causa del confronto molto forte che è avvenuto tra la De Andrè e il suo ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini, reo di avere tradito la gieffina con un’altra donna in queste ultime settimane. Chissà se ora, dopo aver appreso del tradimento, la De Andrè si senta libera di poter finalmente iniziare una storia con Gennaro.

Gennaro e Francesca sempre più vicini

Lillio, più di una volta all’interno della casa del GF, ha dimostrato e fatto capire a Francesca quanto interesse, attrazione e trasporto provi per la ragazza; questa mattina la De Andrè e Lilio hanno avuto un risveglio a dir poco passionale visibile durante la diretta dalla Casa di Cinecittà. I due concorrenti ci sono svegliati insieme nello stesso letto, con atteggiamenti affettuosi e molto intimi.

Anche a Mattino Cinque il talk show di Canale 5 condotto da Federica Panicucci, c’è chi ha parlato della ormai vicinanza tra Francesca è Gennaro poiché è ormai impossibile non accorgersi delle coccole che i due si sono scambiati questa mattina sotto le coperte. Alcuni opinionisti di Federica Panicucci hanno ipotizzato perfino che tra i due sia scattato anche qualche bacio.

Considerato ormai finito il rapporto tra la De Andrè e Tambellini sembra ormai inevitabile un ulteriore avvicinamento tra Francesca con Gennaro; tra loro infatti Già da diverse settimane si è creata un’intesa particolare e una complicità straordinaria. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello è entrata nella casa di Cinecittà l’influencer Taylor Mega, un personaggio molto amato dallo stesso lilio. Taylor stà con i concorrenti per tutta la prossima settimana e chissà se non con lo scopo di suscitare in Francesca qualche gelosia, avvicinandosi sempre più a Gennaro.