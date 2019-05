GF 16, Francesca De André e Gennaro Lillio litigano a causa di Taylor Mega

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, i due protagonisti assoluti della nuova edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello“, hanno avuto un forte diverbio nelle scorse ore all’interno della casa di Cinecittà, causato dalla gelosia che la gieffina nutre nei confronti della new entry, l’influencer ed ex di Flavio Briatore, Taylor Mega.

Archiviata la love story con Giorgio Tambellini – del cui tradimento si è tornati a parlare nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque – Francesca negli ultimi giorni si è lasciata andare con Gennaro Lillio, che però nelle ultime ore è stato notevolmente infastidito dall’atteggiamento assunto da Francesca.

La gelosia di Francesca De André

Poco prima di iniziare la consueta diretta pomeridiana con Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha annunciato che Francesca e Gennaro avevano litigato, perché la nipote del grande cantautore italiano Fabrizio De André ritiene la Mega un pericolo per la sua storia con Lillio, che è piacevolmente colpito dalla bellezza e dall’indiscutibile fascino di Taylor, ma nel suo cuore c’è posto solo per Francesca.

A suscitare tanta gelosia nella De André è stata la prova a cui il Gf ha deciso di sottoporre Gennaro Lillio e Taylor Mega, un gioco che li ha costretti a stare vicini vicini per molte ore, la Mega è infatti stata ammanettata a Gennaro. Le insicurezze di Francesca fanno vedere ed ipotizzare alla gieffina cose che non sono, infatti nel confronto tra i due, Gennaro le dice di non attribuirgli cose che non farebbe mai.

La delusione per il tradimento di Giorgio Tambellini è troppo fresca per non mettere in guardia Francesca dal collezionare una nuova delusione sentimentale, dunque ora per la ragazza è il momento di fare chiarezza nel suo cuore, mettere da parte i fantasmi del passato e aprirsi alla possibilità di un nuovo amore al fianco di Gennaro. Ci riuscirà?