GF 16, Francesca De André aggredisce Gennaro Lillio e minaccia di abbandonare il gioco

Francesca De Andrè, nipote del celebre cantautore Fabrizio De Andrè e attuale concorrente del reality show di Canale 5 “Grande Fratello 16“, è tornata a far parlare di sè a causa di un forte scontro avvenuto in piena notte con Gennaro Lillio subito dopo fine della consueta diretta del lunedì sera, durante la quale è stata pesantemente criticata da Cristiano Malgioglio.

Durante la semifinale del Grande Fratello, Francesca e Gennaro hanno iniziato una discussione, che si è trasformata in breve in un vero e proprio litigio; probabilmente la ragazza è stanca e stressata dalle continue, e non sempre piacevoli, sorprese che le hanno riservato gli autori del programma durante tutto il percorso fatto all’interno della casa di Cinecittà, tra le quali anche la comunicazione dell’avvenuto tradimento da parte dell’ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini.

Francesca e Gennaro: accesa lite dopo la fine del programma

Nel corso della semifinale Francesca è stata protagonista di nuovi e accesi scontri con Cristiano Malgioglio in studio; il cantautore siciliano infatti, forte della grande amicizia che lo lega a Dori Ghezzi e a Fabrizio De André, ha criticato aspramente il comportamento di Francesca all’interno della casa dicendole senza tanti giri di parole quanto i telespettatori non la amino.

Durante la puntata i telespettatori più attenti hanno potuto notare che Francesca e Gennaro hanno iniziato un litigio, che è poi proseguito dopo la fine della puntata, culminando intorno alle 2 e 30 quando la concorrente ha iniziato ad offendere e ad attaccare il finalista, dicendo: “Mi hanno massacrata ieri sera te ne rendi conto? E tu ti sei unito agli altri! Mi fai schifo. Omuncolo che non sei altro, verme. Ti devi vergognare volevi farmi passare da gelosa e invidiosa di Taylor. A chi devi fare il favore? A chi? Mi hai detto che devi fare un favore a una persona e fare lo scemo con Taylor Mega. Parla chiaro. Sei un infame. Hai due arachidi al posto dei cogli*ni“.

Ma non è finita qui, perché poi Francesca ha rilanciato dicendo: “Tu sei uno scemo. Io non ci sto con una faccia di me**a come lui una settimana. Un cretino. Ma f*ttiti. Uomo di me**a, uomo di me**a, sei solo un uomo di me**a“. Francesca è stata spesso messa alla prova e stressata dalle sorprese che gli autori del Grande Fratello le hanno fatto; sorprese non sempre piacevoli come quella della scoperta dell’avvenuto tradimento del suo ex ormai ex ragazzo Giorgio Tambellini.

Al culmine del litigio avuto con Gennaro, Francesca ha perfino gettato del cibo contro il ragazzo; un modo di fare che ha richiesto l’intervento di Gianmarco che ha quindi deciso di portare fuori il suo amico, che poi ha detto: “Spero che il Grande Fratello prenda provvedimenti contro di lei. Mi ha scaraventato le cose via dalle mani ed era aggressiva urlava e mi offendeva. Mi ha dato un ceffone alle mani. Con me ha chiuso davvero, questa non posso perdonargliela, stretta di mano ognuno per la sua strada. Tirarmi gli schiaffi ti rendi conto?! E menomale sei intervenuto, perché lei poteva anche fare di peggio contro di me“.

Ma non è tutto perché a conclusione di questa tragica serata, Francesca, stanca della permanenza al Grande Fratello ha deciso improvvisamente di andare vai e abbandonare il gioco, raccogliendo le sue cose e chiedendo con molta insistenza agli autori di aprire la porta rossa.