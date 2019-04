GF 16, dichiarazione shock di Gennaro su Mila: "Voglio giocare un po’ con lei"

Chi partecipa al Grande Fratello lo sa che vivere 24 ore su 24 nella casa più spiata d’Italia fa nascere in loro forti legami, e, a tal proposito, tra Mila Suarez e Gennaro Lillio c’è una forte intesa che ormai è sotto i riflettori; i due si piacciono molto e appaiono complici più che mai, tra effusioni e coccole sembra esserci molta attrazione, tuttavia, il modello durante una conversazione con Gaetano Arena, ha dichiarato qualcosa di inaspettato.

Gennaro mentre stava chiacchierando con Gaetano di relazioni passate, attrazioni e amori, si è lasciato andare a delle dichiarazioni abbastanza forti su Mila ammettendo di voler giocare un po’ con la ragazza in questione; il modello ha confessato che ama molto scherzare con tutte, anche se, secondo lui, questo non vuol dire essere irrispettoso nei confronti altrui, tuttavia, ha anche ammesso di non avere intenzione di mancare di rispetto alla Suarez.

Mila che ormai pare essere molto presa dal bel modello ha avuto tutta la solidarietà da parte di Gaetano, che, prendendo le sue difese ha confessato a Gennaro di essere molto deluso da questo atteggiamento e dispiaciuto poiché secondo lui questo è non è proprio il momento giusto per giocare con i sentimenti della ragazza perchè le darebbe una seconda delusione dopo il rapporto finito male con l’attore Alex Belli.

La bella Suarez come ha sempre dichiarato, è stata tradita da Alex mentre era in ospedale per poi essere lasciata, poichè Belli aveva deciso di iniziare una nuova relazione con Delia Duran, attuale compagna dell’attore; a tal proposito, tra le due ragazze c’è stato anche un duro scontro in prima serata durante una puntata del Grande Fratello.

Questa nuova situazione che si è venuta a creare con il modello pare abbia riacceso in Mila la speranza ormai persa nell’amore, tuttavia, dopo le forti parole di Gennaro, pare essere chiaro che purtroppo il ragazzo non abbia intenzioni serie.