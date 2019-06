GF 16, Cristiano Malgioglio commenta l’uscita di Gennaro: "Colpa di Francesca De André"

La sedicesima edizione del reality show “Grande Fratello” condotto da Barbara D’Urso si è conclusa lunedì 10 giugno con la vittoria di Martina Nasoni, la ragazza dal cuore di latta che ha ispirato la canzone di Irama; con grande sorpresa di molti Martina ha strappato la vittoria a Gianmarco Onestini oltre che all’altro grande favorito Enrico Contarin, ma anche a Gennaro Lillio.

Il giovane modello napoletano con la sua love story con Francesca De Andrè ha appassionato e catalizzato non poco l’attenzione del pubblico televisivo, che ha seguito con trepidazione gli alti e bassi della neo coppia, costruita sulle macerie del precedente rapporto – concluso all’interno della casa di Cinecittà – di Francesca con Giorgio Tambellini, reo di averla tradita.

I commenti al vetriolo di Cristiano Malgioglio

Anche durante la finale del celebre reality show di Canale 5 Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè hanno continuato a battitibeccarsi. Dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà della nipote di Fabrizio De André, iInfatti è arrivato l’ex fidanzato di Lory Del Santo; una sconfitta che ha destato critiche e un commento al vetriolo da parte del cantautore siciliano ed opinionista di Barbara D’Urso.

Cristiano Malgioglio che senza tanti giri di parole ha nuovamente attaccato la DeAndré, commentando l’uscita di Gennaro Lillio: “E’ colpa di Francesca De Andrè. Gli ha fatto perdere il Grande Fratello. Gennaro deve dimostrare di avere il carattere, se non fosse per lei avrebbe vinto“. Nonostante i tentativi di Francesca di allentare la tensione, Malgioglio ha chiosato: “Adesso che siete fuori voglio vedere quanto durate. E se durate desidero essere il vostro testimone di nozze“.

Anche nel corso delle ultime settimane Cristiano Malgioglio non ha fatto certo mistero riguardo all’opinione che ha su Francesca De Andrè e sul percorso fatto da questa all’interno della casa di Cinecittà, anche in considerazione dell’opinione di tanti che vedono nella nipote di Faber una persona molto aggressiva e bisognosa di ricucire e risanare ferite molto profonde, che le derivano da un passato difficile e doloroso, che in tanti non conoscevano.