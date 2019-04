GF 16: Cristian Imparato frasi shock su Karina Cascella, rischio squalifica

Cristian Imparato è conosciuto al pubblico per aver partecipato al programma musicale Io Canto e per essere ad oggi opinionsita nei programmi di Barbara D’urso. Il cantante attualmente sta partecipando come concorrente del Grande Fratello 16 e anche se la sua partecipazione è iniziata da poco, si sta già parlando molto di lui; il ragazzo infatti, è finito al centro del mirino mediatico per via di alcune frasi shock che ha utilizzato nei confronti di Karina Cascella, anch’essa opinionista fissa nei salotti della stessa D’urso.

Il concorrente del GF durante una conversazione con i coinquilini della casa avvenuta due giorni fa, menzionando anche l’opinonista, ha detto delle parole abbastanza forti su di lei e senza pensarci troppo ha affermato: “L’ho conosciuta. E’ una grande stro***, corn*****a napoletana“.

Questa frase è risultata al quanto discriminatoria per i napoletani e a tal proposito, hanno chiesto agli autori di prendere dei seri provvedimenti nei confronti del cantante.

Nel frattempo, Karina Cascella durante una sua ospitata nel programma della D’Urso, in particolare ieri a Pomeriggio Cinque, ha voluto replicare alle parole che il cantante ha utilizzato nei suoi confronti; l’opinionista ha tenuto a precisare che Cristian avrebbe usato queste parole in modo ironico e per questo non si ritiene arrabbiata.

In tanto il cantante ha lasciato far parlare di se non solo per questa vicenda ma anche per i dubbi che ha insinuato in Michael Terlizzi circa il suo orientamento sessuale; secondo Cristian anche il figlio dell’ex pugile è gay come lui.

A questo punto per vedere se ci sarà una presa di posizione da parte degli autori e se ascolteranno i napoletani indignati da queste frasi che a detta loro risultano discriminatorie, bisogna aspettare lunedì, tuttavia, la D’urso potrebbe decidere per una squalifica o potrebbe decidere solo di richiamare il cantante tramite un comunicato ufficiale.