GF 16, Chicco Nalli nuovo concorrente parla della sua ex moglie Tina Cipollari: "Mi ha mandato un messaggio bellissimo”

Kikò Nalli, come annunciato anche in conferenza stampa del Grande Fratello, è a tutti gli effetti un nuovo concorrente del reality di Cinecittà. Un volto che in molti hanno potuto conoscere non solo per la sua bravura come hairstylist ma soprattutto per le molte ospitate nei salotti di Pomeriggio Cinque e Domenica Live condotte sempre da Barbara D’Urso.

Kikò oltretutto è stato sposato per parecchi anni con l’opinionista eccentrica di Maria De Filippi ovvero Tina Cipollari ma, nonostante il loro divorzio, hanno sempre mantenuto degli ottimi rapporti per il bene dei loro tre figli. Proprio per questo motivo anche Barbara D’Urso, durante la presentazione dell’hairstylist, ha preso la palla al balzo per mandare i suoi saluti personali alla vamp viterbese con la speranza che magari possa essere presente in studio nelle prossime settimane.

Anche Nalli ha voluto dare un consiglio a tutte le coppie che, per incomprensioni, hanno dovuto purtroppo separarsi e per l’occasione ha voluto rivelare un bellissimo gesto compiuto proprio dalla sua ex moglie qualche giorno fa. “Mi ha mandato un messaggio bellissimo” ha infatti chiosato Chicco che nonostante abbia rivelato di essere reduce da un matrimonio “non facile” ha altresì sottolineato che bisogna sempre mantenere vivo il rispetto e la stima reciproca.

Tina Cipollari dunque ha fatto il suo personale in bocca al lupo all’ex marito nonostante abbia ritrovato la felicità accanto allo chef Vincenzo Ferrara. Chicco che invece è ancora single, ha espresso il suo desiderio di innamorarsi nuovamente e spera, magari, di incontrare qualcuno di importante all’interno della casa del Grande Fratello.

“Credo ancora nell’amore, se c’è qualcuna di interessante mi butto” ha infatti chiosato Nalli che prima di varcare la porta rossa ha fatto una richiesta molto particolare a Barbara D’Urso. “Non mi fate entrare Tina. Dopo 14 anni voglio stare tranquillo, non mi mettete sta bomba dentro” ha dichiarato l’hairstylist emozionato per la sua nuova avventura.