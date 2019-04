GF 16: bacio lesbo tra Francesca ed Erica

Ieri sera Cristian Imparato ha proposto nuovamente ai coinquilini del Grande Fratello di giocare al “gioco della bottiglia” e nel mentre sono scattati molti baci tra i ragazzi della casa. Tra i vari baci abbastanza innocenti durante il gioco, come quello tra Daniele e Ambra, Erica e Gaetano ed Erica e Michael, quelli che hanno destato maggiore interesse sono stati il bacio lesbo tra Francesca De Andrè ed Erica Piamonte e quello tra Daniele Del Moro e Martina Nasoni.

A quanto pare è ormai palese che Martina sia attrata da Daniele e a tal proposito, ieri ha cercato in tutti i modi di farsi notare da lui putroppo con scarso successo. Per quanto riguarda il bacio scattato tra Francesca ed Erica invece, potrebbe lasciar spazio a qualcosa in più tra le due in quanto entrambe si sono dichiarate bisessuali.

I ragazzi durante la notte, hanno poi deciso di giocare anche ad “obbilgo o verità” ed oltre ai vari baci e confessioni inaspettate, c’è stata una richiesta particolare da parte di Daniele nei confronti di Valentina Vignali; il ragazzo ha chiesto alla cestista di leccare il petto di Kikò Nalli e lei senza farsi troppi problemi si è avvicinata facendolo in tutta tranquillità. Dopo aver fatto questo gesto ha ammesso: “Guardate che io lo faccio senza problemi. Guardate. Io ho fatto quello che mi avete chiesto, apprezzate. Comunque profumava di bucato“.

Dopo questo gesto i due coinquilini sono stati chiamati nel confessionale, tuttavia, non hanno voluto in alcun modo confessare cosa gli fosse stato detto; i ragazzi hanno pensato magari ad un rimprovero da parte degli autori.

A quanto pare i coinquilini della casa hanno deciso di trascorrere il loro tempo giocando per conoscersi meglio e senza freni, tuttavia, con tutti questi baci scattati, potrebbe nascere l’amore per alcuni dei ragazzi.