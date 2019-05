Gf 16, Ambra Lombardo dopo il bacio svela la reazione del suo ex: "Non l’ha presa benissimo”

Tutti coloro che hanno seguito la puntata di ieri, lunedì 29 Aprile, del “Grande Fratello 16”, ha avuto modo di vedere l’inatteso bacio che Ambra Lombardo ha dato a Kikò. La professoressa, uscita dalla Casa più spiata d’Italia durante la puntata della scorsa settimana, ha fatto breccia nel cuore dell’hair stylist, noto anche per il suo matrimonio con Tina Cipollari.

Prima di entrare a far parte del reality, Ambra Lombardo era fidanzata con un ragazzo di nome Marco, ma la sua permanenza nella Casa ha portato a dei cambiamenti imprevedibili nel suo cuore. Durante quest’esperienza, Ambra ha infatti capito di provare un sentimento nei confronti di Kikò, e una volta uscita dalla Casa, ha deciso di affrontare il suo fidanzato e chiudere i rapporti con lui.

Insomma ancora una volta la Casa del Grande Fratello fa nascere degli amori e sono stati tantissimi i telespettatori che si sono emozionati nel vedere l’appassionato bacio che Ambra ha dato a Kikò e che hanno confermato che anche la donna ricambia i suoi sentimenti.

Durante la puntata di “Pomeriggio 5”, nel salotto di Barbara D’Urso, è stato chiesto ad Ambra Lombardo di raccontare la reazione che ha avuto il suo, ormai ex, fidanzato Marco. La professoressa a questa domanda ha risposto che ha chiarito la situazione con lui e ha chiuso definitivamente il rapporto prima di entrare nella Casa e di dichiararsi verso Kikò.

“Marco non l’ha presa benissimo. Soffre da uomo innamorato, ma io ribadisco che ero convintissima del suo sentimento per lui all’inizio” – ha rivelato Ambra visibilmente dispiaciuta per aver fatto soffrire un ragazzo al quale era molto legata. Tuttavia al cuore non si comanda e la donna ha scelto di lasciarsi andare ai sentimenti che prova verso Kikò, che si è sempre dimostrato cotto di lei. Come si dice se son rose fioriranno.