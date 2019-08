Gerry Scotti mette in pausa il programma "Caduta Libera": la decisione del conduttore Pavese

Uno dei conduttori più professionali e apprezzati nel panorama dello spettacolo tv Italiano; Gerry Scotti è divenuto col tempo un vero sinonimo di garanzia e simpatia. Gran parte del pubblico Italiano ama Gerry, e i risultati parlano da soli; ovunque ci sia Gerry Scotti, in qualunque programma sia presente il conduttore, il programma in questione riesce sempre ad avere alti indici di ascolto.

Numerosi sono stati i programmi condotti dal presentatore Pavese, da “Chi vuol essere milionario” a “Passa Parola” per finire con l’attuale “Caduta Libera“. Quest’ultimo programma ha visto davvero raggiungere degli ascolti da record nelle passate settimane, tuttavia se pare che negli ultimi tempi abbia subito una brutta battuta d’arresto, sorpassato di fatto dalla diretta rivale, trasmessa sulla rete Rai “Reazione a catena“.

Nonostante tutto, Gerry non ritiene giusto che i programmi tv debbano arrestarsi durante tutto il mese di Agosto, ritenendo più che opportuno continuare la programmazione e la messa in onda del noto programma “Caduta Libera” anche tutto l’arco del mese estivo, consentendo di fare compagnia a tutti gli Italiani che, per svariati motivi, non sono andati in vacanza e si ritrovano in fascia preserale attaccati alla tv.

Ovviamente per Scotti la stagione televisiva appena trascorsa è stata abbastanza pesante, se pur non priva di grandi soddisfazioni dal punto di vista lavorativo; ma come si sa, non si vive di solo lavoro, ragion per cui il conduttore Pavese ha deciso di concedersi giusto qualche giorno di vacanza, insieme alla sua compagna Gabriella Perino, di professione architetto, in assoluto relax.

Insomma una vera piccola fuga d’amore insieme al suo dolce metà, vacanza ovviamente più che meritata per il famoso conduttore 63enne. In occasione di questa piccola pausa dalle registrazioni del programma, l’azienda Mediaset ha deciso di trasmettere delle repliche dell’omonimo programma, per riempire quindi il buco creatosi a seguito delle mancate registrazioni delle nuove puntate. La normale programmazione riprenderà di nuovo dalla settimana dopo il periodo di Ferragosto.