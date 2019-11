Gerry Scotti commenta il programma di Celentano e il comunicato Mediaset

Gerry Scotti di certo è uno dei presentatori più amati della tv italiana, un presentatore stimato da tutto il mondo della tv e amato dal pubblico. Negli anni è riuscito a diventare un presentatore versatile, professionale e dinamico; numerosi sono stati i programmi da lui condotti, che lo hanno reso celebre al pubblico, come “Chi vuol essere milionario“, o anche “Paperissima“, ed in ultimo la sua recente conduzione a “Caduta libera“.

Il presentatore è molto apprezzato soprattutto per la sua serietà ma allo stesso tempo una grande simpatia, con un notevole senso di autoironismo; molto spesso viene invitato anche come giudice presso alcuni talent show come “Tu si que vales“. Di recente infatti il conduttore è stato ospite del famoso programma prodotto da Adriano Celentano, dall’omonimo titolo “Adrian“.

In molti conoscono le vicende controverse del programma di Celentano, andato in onda appena qualche puntata a febbraio, per poi subire una battuta d’arresto e riprendere a Novembre con uno show completamente rinnovato. Durante la prima puntata si è avuto modo anche di osservare la presenza di Scotti, insieme a Giletti, Chiambretti e Bonolis.

Durante un intervista a “Italiaoggi” Scotti ha commentato il suo parere riguardo il programma di Adriano, affermando: “È stato un sogno incontrare e parlare di persona con Celentano, per il quale provo ammirazione, rispetto e affetto. E se anche sbaglia qualcosa in tv, ha comunque ragione lui, un po’ come se fosse il mio papà.”

Inoltre Scotti ha aggiunto anche che ha anche particolarmente apprezzato il comunicato stampa di Giancarlo Scheri, direttore di “Canale 5“, reputandolo un comunicato ben fatto e completo; ha affermato inoltre che di solito i comunicati di Scheri hanno uno stile abbastanza monotono, adatto a tutti i tipi di programmi, affermando infatti a tal proposito: “sbianchetta solo i vari nomi dei programmi e dei conduttori dicendo però sempre le stesse cose“.