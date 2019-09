Gerry Scotti ancora sotto accusa: "Cambia le domande a sua convenienza"

Con il tempo è diventanto oramai un vero appuntamento fisso, numerosi infatti sono i telespettatori che attendono con ansia e trepidazione il famoso gioco a premi condotto dal professionale quanto simpatico presentatore pavese, Gerry Scotti. Il conduttore è sempre stato il padrone di casa del noto quiz show, e ha sempre condotto con grande simpatia ed entusiasmo il succitato programma televisivo.

Ad oggi il gioco a premi targato Mediaset, “Caduta Libera“, viene trasmesso in fascia preserale a partire dalle 18:50 su “Canale 5”; il campione odierno appare essere il giovane di 27 anni Christian Fregoni. Christian infatti, da circa un mese è riuscito a spodestare dal trono del campione, il famoso ragazzo Bresciano Nicolò Scalfi, il quale quest’ultimo è diventato una vera leggenda del gioco, riuscendo di fatto a vincere la cifra da capogiro di oltre 650 mila euro.

Nonostante la grande fama che Scotti ha acquisito negli anni, egli si ritrova ancora una volta sotto accusa, per svariati motivi, ovviamente da coloro che spesse volte, trovano pretesto di critica in ogni occasione; i famosi “Haters” questa volta accusano Scotti di modulare le domande a seconda delle circostanze della puntata, falsando così il gioco e mettendo in seria discussione la veridicità e la serietà del quiz show.

Tali accuse sono state pubblicate sulla pagina “Instragam” di “Caduta Libera” e a quanto pare infondata, verrà lasciata in mezzo a un mare di commenti, senza alcuna risposta, nè da parte della redazione e nemmeno da parte del diretto interessato Scotti, evitando così di porsi in un atteggiamento difensivo, e creare quindi un polverone più grande del dovuto, o più di quanto non meriti la polemica.

Ad oggi “Caduta Libera” gode di un netto margine di miglioramento in termini di ascolti, grazie anche al fatto che la diretta rivale di casa Rai “Reazione a catena” è nella fase di trasmissione delle ultime puntate del programma, chiudendo la trasmissione in vista della fine della stagione estiva, al suo posto verrà trasmesso il solito programma invernale della Rai, “L’Eredità“.