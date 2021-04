Gemma Galgani lascia U&D per approdare a U&D Vip in una veste inedita: l’indiscrezione

Gemma Galgani è la dama per eccellenza, la più famosa della televisione italiana. Da 11 anni è a “Uomini e Donne” alla ricerca del vero amore e puntualmente, ogni storia finisce male. Sicuramente, adesso che è un personaggio pubblico, il confine tra interesse televisivo e interesse alla persona, da parte dei cavalieri che approcciano a lei, è difficile da delineare.

Indubbiamente, anche le scelte della stessa Gemma fanno discutere e non poco, come quando lo scorso anno accettò la corte di Nicola Vivarelli, giovane 27enne, mentre la dama di anni ne ha 71. Continui sono gli scontri con Tina Cipollari, la quale recrimina i comportamenti adolescenziali della Galgani, nonostante abbia un’età per la quale determinate cose non andrebbero fatte.

Gemma è un personaggio famoso, criticato e amato, ma ciò che è certo è che a “Uomini e Donne” è spesso sotto accusa. Dopo 11 anni nel parterre femminile, alcune indiscrezioni vedrebbero la dama pronta a lasciare a fine stagione. Si tratterebbe di uno svecchiamento ordito da Maria De Filippi e la sua redazione, con l’intento di far spazio a nuovi giovani personaggi.

Fonti vicine alla redazione, parlano di un accordo tra Gemma e la De Filippi, secondo il quale la dama torinese lascerà si “Uomini e Donne”, ma non l’ambiente ‘mariano’. Per lei difatti sarebbe già pronta una nuova avventura all’interno di un’altra trasmissione, emergente, sempre di Queen Mary: “Uomini e Donne Vip”. Attenzione però, la Galgani non si metterebbe in gioco nelle vesti di dama, bensì di opinionista.

Il progetto sembra essere già in fase avanzata e i protagonisti che vi prenderanno parte, delineati. Tra questi spicca il nome di Gemma nelle vesti di opinionista, lei che dall’opinionista del pomeridiano viene sempre attaccata. La dama torinese avrebbe deciso di accettare questa nuova sfida. Si tratta di una formula analoga a quella del day time, con la sola differenza che tronisti e corteggiatori saranno personaggi famosi.