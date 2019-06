Gemma Galgani e Giulia De Lellis insieme nella conduzione di un nuovo programma dal titolo "Giortì"

Gemma Galgani e Giulia De Lellis sappiamo per certo essere due protagoniste della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi e, seppur molto diverse tra loro, continuano a catturare l’attenzione del pubblico arrivando al cuore di migliaia di fan. Sembra oltretutto che per le due dame stia per arrivare un nuova grandissima opportunità offerta sempre da Queen Mary e dalla Fascino.

La De Lellis e la Galgani torneranno infatti in televisione con un nuovo programma dal nome Giortì dopo essere state complici e colleghe, in prima serata, aiutando i tronisti durante le loro scelte: Giulia come esperta di moda e Gemma invece come consigliera. Dato il successo enorme incassato dalle due donne, Maria De Filippi ha deciso di riservare loro un’altra opportunità.

Solamente qualche ora fa è stato rivelato che la stessa Giulia De Lellis sarà protagonista anche della nuova fiction in arrivo nei prossimi mesi e prodotta da Witty TV. Per quanto riguarda invece il programma “Giortì” stando a quanto rivelato dal sito de Il Fatto Quotidiano la trasmissione sarà trasmessa nei prossimi mesi su La 5 e a condurla saranno proprio la dama del trono Over e l’ex di Andrea Damante.

“Giortì è il racconto di una festa indimenticabile. Non c’è mai una festa uguale all’altra ma ci sono sempre tante occasioni per celebrare la vita. Il compleanno, la nascita, il matrimonio, le unioni civili, i festeggiamenti tradizionali come la Quinceanera o il Bar Miztvah. E ogni altra celebrazione che sia religiosa, profana, pubblica o privata. Dietro ogni festa c’è sempre una storia da raccontare” si legge infatti su Witty TV.

Non è stato ancora reso noto di cosa si occuperanno le due donne e nemmeno la data del debutto della trasmissione ma sicuramente ne sapremo di più nelle prossime settimane. Secondo alcuni rumor sembra che il programma racconterà l’organizzazione che si nasconde dietro le più grandi feste. Non ci resta che attendere novità in merito e nel frattempo un grosso in bocca al lupo a Giulia De Lellis e Gemma Galgani per questa nuova avventura.