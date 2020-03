"Game of Thrones", Kristofer Hivju risultato positivo al Coronavirus

Dopo Tom Hanks, un altro attore è affetto da Coronavirus. Si tratta di Kristofer Hivju, noto per aver interpretato Tormund nella famosa serie tv cult “Game of Thrones“. A comunicarlo è stato lo stesso attore su Instagram, dove ha dichiarato di avere dei leggeri sintomi da raffreddore e di essere in buona salute. Hivju, però, informato sulla pericolosità del Covid-19 su soggetti con malattie pregresse e non solo, ha incitato i suoi seguaci a seguire le precauzioni ed evitare i contatti fisici con altre persone.

Il volto conosciuto del “Il Trono di Spade” ha raccontato quanto successo su Instagram, spiegando ai suoi seguaci i sintomi riscontrati del Coronavirus e come lui e la sua famiglia stanno affrontando la quarantena. “Stiamo bene in salute, io ho solo normali sintomi da raffreddore“, ha scritto l’attore in un post accompagnato da uno scatto in cui è presente anche sua moglie, Gry Moalver Hivju.

Kristofer Hivju, inoltre, ha precisato che non bisogna minimizzare i pericoli del Covid-19, ricordando ai suoi fan di lavarsi le mani, di stare ad un metro e mezzo di distanza dalle altre persone ed non uscire fuori casa. Infine, l’attore scandinavo ha concluso il suo post dando un messaggio di speranza: “Insieme possiamo combattere il virus ed evitare una crisi nei nostri ospedali“.

Il post dell’interprete di Tormund è divenuto virale e ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà, tra i quali anche quelli di alcuni suoi colleghi de “Il Trono di Spade”. Ultimamente, Kristofer era impegnato sul set della serie televisiva “The Witcher“, in cui recita nei panni di Nivellen.

La produzione ha poi sospeso il lavoro e, stando a quanto riporta Deadline, ha comunicato che proseguirà con la pulizia e disinfezione del luogo di riprese, che è ubicato agli Arborfield Studios di Wokingham, nei pressi di Londra. Tutto il cast della serie tv è stato caldamente invitato a mettersi in quarantena per evitare altri contagi.