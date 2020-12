Non è di certo una novità che il noto reality show “Grande Fratello Vip” consenta ai partecipanti di intraprendere il mondo della televisione, del cinema e dello spettacolo. Il reality dunque funge da trampolino di lancio per un mondo molto più vasto. Questo è stato infatti il caso della bella modella Franceska Pepe che, nonostante la sua breve permanenza nella casa, è comunque riuscita a farsi notare nel mondo dello showbiz.

Per la Pepe ci sono infatti interessanti aspettative lavorative all’orizzonte; si parte proprio da una recente indiscrezione, trapelato proprio dalla modella, dove afferma che è a lavoro su un grosso progetto targato Rai, uno show mai visto prima condotto da Simona Ventura. Lo show in questione verrà trasmesso su Rai2 e si chiamerà “Game of Games“.

La partecipazione straordinaria di Elettra Lamborghini

Come lascia intuire anche il titolo, lo show sembra quindi basato su un gioco. La Pepe ha poi aggiunto che al momento le registrazioni non sono effettuate in Italia, bensì a Lisbona, dove gli studi televisivi sono molto più ampi. Ecco quanto dichiarato dalla Pepe: “Il programma è italiano andrà in onda su Rai Due. È registrato a Lisbona perché essendo un game avevano bisogno di studi più grandi. Questo è un format tutto nuovo, mai visto in Italia prima“.

Abbiamo quindi la presentatrice (Super Simo) ed anche la Pepe nelle vesti di partecipante, ma le novità non finiscono qui. Sembra infatti che a corroborare il pattern conduttivo, ci sia anche la famosa cantante Elettra Lamborghini. Elettra ha di recente spiegato infatti il vero motivo della sua permanenza a Lisbona, affermando: “Cosa sto facendo in Portogallo? Sto registrando un nuovo programma. Hanno studi molto grandi e quindi lo registriamo lì“.

Sembra tutto confermato dunque, non resta che attendere notizia più certe circa la data della messa in onda. Chissà su cosa verterà questo nuovo format, per scoprirlo non resta che attendere ancora un po’.