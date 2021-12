Gaffe per Luciana Littizzetto: chiama Maria De Filippi in diretta ma sbaglia numero

Ieri la nota conduttrice, presentatrice e ideatrice di programmi Maria de Filippi, ha compiuto la bellezza di 60 anni tondi tondi e in questa occasione tutto il mondo delle televisione si è movimentato per farle i migliori auguri di compleanno. Da Pier Silvio Berlusconi a Mara Venier, passando per la Sabrina Ferilli fino a Luciana Littizzetto.

A proposito di quest’ultima, Lucianina ha voluto fare i suoi auguri a “Queen Mary”, in modo un po’ più particolare, ovvero chiamandola in diretta durante il suo programma condotto con Fabio Fazio “Che Tempo Che Fa”. La Littizzetto infatti estrae il suo telefono, compone il numero di Maria e inizia con una serie di tentativi di chiamata a Maria.

Luciana Littizzetto chiama Maria ma sbaglia numero

Luciana, nonostante il suo intento di chiamare la sua amica Maria, esordisce dicendo che non sarebbe stato di certo facile chiamare la De Filippi, visto che cambia numero di telefono in continuazione: “Maria cambia spesso numero di telefono, io in rubrica ne ho 4“. Ma la Littizzetto non demorde ed in compagnia del suo fidato collegato Fazio, intrattiene il pubblico con la chiamato al telefono tanto sperata.

I tentativi iniziano a farsi insistenti e qui inizia il momento comico della serata, perché durante il suo quarto squillo al telefono, Luciana afferma: “Dai rispondi, che sennò ci facciamo una figuraccia. Ma prova con il tuo e vediamo“, a quel punto una voce sembra rispondere dall’altro capo del telefono, Luciana sorpresa risponde: “Pronto, Maria!“, ma dall’altra parte una voce maschile dichiara: “No, non sono Maria, ha sbagliato numero“.

Le risate ovviamente non sono mancate in studio, ma alla fine tutto si è concluso nel migliore dei modi, tanto che la Littizzetto insieme a Fazio hanno voluto omaggiare Queen Mary con un bellissimo fascio di rose bianche, e qui non è mancato il riferimento al gesto compiuto da Lady Gaga di gettare le rose: “Come quello di Lady Gaga, noi sappiamo che non lo getteresti via“.