Gabriel Garko "benedice" la storia tra Rosalinda e Andrea: uno scatto li immortala tutti e tre insieme

Il bel Gabriel Garko, in una sua story su Instagram, ha condiviso con i suoi numerosi fan, una foto che lo ritrae assieme a Rosalinda Cannavò, la sua ex finta fidanzata, ai tempi ancora Adua Del Vesco, e Andrea Zenga. L’attore, insomma, sembra benedire la nuova coppia, nata nelle ultime settimane sotto i riflettori della Casa più spiata dagli italiani.

E sono trascorsi quasi 6 mesi di distanza dal coming out fatto da Garko proprio nella casa del GF Vip, nella puntata del 25 settembre. scorso quando, incontrando Adua disse che la loro era una bellissima favola ma appunto, solo un favola, alludendo al finto fidanzamento. Per anni l’attore ha tenuto nascoste le sue relazioni, anche le frequenti paparazzate con Gabriele Rossi, che avevano fatto intuire la verità.

Garko, il 25 settembre, spiegò che lui e Rosalinda non si vedevano mai ma uscivano solo le foto sui giornali. Fino a qualche anno fa. Gabriel, che ha sempre voluto fare il suo lavoro, credeva di non aver scelta, mentre ora, a 48 anni, spera che le cose inizino a cambiare e la prova sarà quella di riuscire a fare gli stessi ruoli di prima, aggiungendo: “Nessuno sceglie il proprio orientamento sessuale, uno ci nasce così”.

Lo scatto che immortala Garko con Rosalinda e Andrea

Garko, sotto la foto, scrive: “Da amico, vi auguro tutto il meglio” e Rosalinda, ricondividendo la medesima immagine, ha replicato: “I veri amici. Grazie vita per avermi donato un amico come te“e chissà che dietro il suo commento non si nasconda una velata frecciatina sull’amicizia con Dayane Mello, che sembra essere davvero finita. Nonostantte il loro passato sia stato burrascoso, Garko e la Cannavò si vogliono davvero bene e sono pronti a vivere una nuova fase del loro rapporto.

Con il botta e risposta dello scatto che ritrae l’attore con la nuova coppia di ex gieffini, sembra proprio esserci stata l’approvazione di Garko a questa nuova relazione, archiviata, per Rosalinda, quella con lo storico fidanzato Giuliano Condorelli, durata ben 10 anni. Rosalinda e Andrea possono davvero godere appieno della loro storia d’amore appena nata. Mi auguro che il futuro, per i due piccioncini, sia sempre così roseo e luminoso.