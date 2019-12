Funerali Jolanda Carrisi: Barbara D’Urso rimprovera la sua inviata in diretta tv

Barbara D’Urso doma un imprevisto a “Pomeriggio Cinque”, il popolare talk show pomeridiano di news ed intrattenimento di Canale 5. Durante i funerali della madre di Al Bano Carrisi, celebrato mercoledì 11 dicembre, la conduttrice ha bacchettato in diretta una delle sue storiche giornaliste ed inviate, Ilaria Dalle Palle.

Sembrerebbe che il comportamento della reporter di “Pomeriggio Cinque”, in collegamento da Cellino San Marco con la cerimonia funebre di Jolanda Ottino, abbia infastidito il cantante Al Bano Carrisi. Il cantautore pugliese, devastato dal dolore della scomparsa della madre 96enne, si sarebbe rifiutato di rispondere agli insistenti quesiti dell’inviata di Canale 5.

“Non è il momento”, ha dichiarato Yari Carrisi ad Ilaria Delle Palle. Il primogenito di Al Bano si è esposto in diretta tv, pronto a giustificare la scontrosità di suo padre e allontanare la giornalista Mediaset. Ma la conduttrice Barbara D’Urso, sempre attenta e professionale, si è resa conto dell’indelicatezza della sua reporter e in collegamento dallo studio di “Pomeriggio Cinque” ha ripreso l’inviata: “Ti prego Ilaria di non chiedere niente ad Al Bano o ad altri della sua famiglia in questo momento di dolore!”.

La giornalista vicentina Ilaria Dalle Palle si sarebbe dunque permessa di strappare una dichiarazione ad Al Bano, dopo aver intervistato alcuni familiari e amici presenti ai funerali della defunta Jolanda Carrisi. Ma all’uscita del feretro, l’affranto cantante di Cellino San Marco ha categoricamente ignorato l’inviata di “Pomeriggio Cinque”, mostrando fastidio e irritabilità per l’invadenza dei vari giornalisti.

La conduttrice Barbara D’Urso si è accorta immediatamente dell’indelicatezza della sua collaboratrice e ha cercato di rimediare in maniera pulita ed elegante. Tuttavia la palese insistenza della giornalista di Canale 5 non è sfuggita ai telespettatori e, com’era facilmente prevedibile, sulla pagina Facebook di “Pomeriggio Cinque” e sul profilo personale della conduttrice sono sorte delle accese polemiche.