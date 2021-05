Friends: svelata la data di messa in onda della reunion del cast

A più di un anno dall’annuncio della reunion del cast di “Friends”, è finalmente stata confermata la data ufficiale in cui lo speciale sarà trasmesso in America. Progettata inizialmente per il 2020, la reunion è saltata di oltre un anno a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito il mondo intero.

Nel video teaser pubblicato online, i sei attori protagonisti di Friends sono ripresi di spalle mentre camminano tutti insieme, sulle note di una versione strumentale di “I’ll be there for you” dei Rembrandts, che per dieci anni è stata la sigla dello show. Compare poi il titolo della reunion, “The One Where They All Got Back Together”, e la data in cui HBO MAX renderà disponibile lo speciale in streaming, il prossimo 27 Maggio.

Lo speciale non sarà un nuovo episodio, ma sarà una lunga chiacchierata tra Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, che dal 1994 al 2004 hanno interpretato i sei amici Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross. L’ambientazione è lo Stage 24 della Warner Bros dove per dieci anni il telefilm è stato girato, e le prime foto dal set hanno anticipato che parte dello speciale si svolgerà davanti alla famosa fontana che compariva nella sigla.

Lo speciale vedrà anche il ritorno di alcuni dei guest star più noti dello show, come Maggie Wheeler (Janice), Tom Selleck (Richard), James Michael Tyler (Gunther), Reese Witherspoon (Jill), Thomas Lennon (Randall) e Christina Pickles ed Elliott Gould (Judy e Jack Geller). Inoltre saranno presenti interventi di celebrità che ancora oggi sono fan dello show, tra cui sportivi come David Beckham, cantanti come Lady Gaga, Justin Bieber ed i BTS, le modelle Cindy Crawford, Cara Delevingne, l’attore Kit Harington e persino il Premio Nobel Malala Yousafzai.

Il teaser di pochi secondi è diventato immediatamente virale sul web, dimostrando che a 17 anni dalla fine della comedy, l’interesse nei confronti di “Friends” non accenna a diminuire. Non è ancora stata annunciata la data e la modalità con cui i fan italiani dello show potranno vedere lo speciale.