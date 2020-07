Frecciatina della Clerici alla Isoardi: “Deve trovare la sua trasmissione”

Frecciatina che non lascia spazio a dubbi tra Antonella Clerici e Elisa Isoardi, che tempo fa ha preso la conduzione de La Prova del Cuoco.

I nuovi palinsesti Rai vedono il gradito ritorno per la stagione 2020/2021 di Antonella. Il ritorno della Clerici non sarà al timone de La prova del Cuoco, programma che al momento sembra essere stato messo in cantina, ma alla conduzione di un nuovo programma.

A parlarne la stessa Clerici durante un’intervista durante la quale non ha perso occasione di fare qualche commento nei confronti della collega che per anni ha preso il suo posto alla condizione del suo storico programma.

“Io non porto rancore, mai stata vendicativa. Con Teresa De Santis non ci siamo prese, ma penso che le cose non accadano per caso. In cuor mio sapevo che doveva solo passare ‘a nuttata. Il mio stop è servito per regalare a Maelle tutto il mio tempo” ha dichiarato la Clerici.

Stando alle sue parole per lei in arrivo un programma al mattino ma anche un prime-time, una sorte di The Voice ma in versione over.

E’ la stessa Antonella a fornire qualche informazione sul nuovo programma mattutino che la vedrà alla conduzione. Un format che la conduttrice avrebbe voluto girare all’interno della sua tenuta immersa nel bosco ma che avrà un’altra location per decisione della Rai. “Per le restrizioni del Covid, la Rai ha preferito scegliere di ricreare il bosco negli studi di Via Mecenate, a Milano. Avevo già fatto costruire il camerino, ma per quest’anno è andata così” ha detto la Clerici.

Non è mancato anche qualche riferimento alla Isoardi e alla sua presunta vendetta nei confronti di quest’ultima: “La Rai ha deciso di chiudere la Prova del Cuoco e mi ha chiesto insistentemente di occupare questa fascia. Comunque Elia non ha alcuna responsabilità. lei ce l’ha messa proprio tutto, ma ha dovuto indossare un abito che era stato cucino addosso a me. Non era facile portarlo avanti, la mia è stata davvero un’eredita pesate per lei. Le auguro di trovare la “sua” trasmissione” ha concluso la Clerici, con un chiaro riferimento al fatto che La Prova del cuoco è sempre stato il suo programma, che quindi non apparteneva alla collega che ne ha assunto la conduzione.